Spain Nightlife confirma la prohibición de usar bengalas de fuego en espacios interiores de ocio

En España existe ambigüedad normativa sobre el uso de bengalas y elementos de ignición en locales cerrados de ocio y restauración. Incendios recientes, como los ocurridos en Murcia o Suiza, han reavivado el debate.

Ante esta situación, Spain Nightlife encargó un informe a Preventia, el cual concluye que su uso está prohibido en todo el territorio nacional, según la normativa vigente.

El informe señala que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a eliminar riesgos como incendios en los lugares de trabajo, lo que incluye bares o discotecas. Además, el Código Técnico de la Edificación exige limitar la propagación del fuego, por lo que el uso de bengalas en interiores con materiales no ignífugos vulnera esta normativa.

En tercer lugar, el informe técnico alude al Real Decreto 989/2015, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. Dicho Real Decreto contiene una Instrucción Técnica Complementaria (modificada por la Orden PRE/647/2014), la cual establece los requisitos esenciales de seguridad de artificios pirotécnicos, otros artículos pirotécnicos y dispositivos de ignición, estableciendo las obligaciones y requisitos de seguridad que deben cumplir esos dispositivos para su puesta en el mercado y uso seguro y, entre ellos que no sean utilizados en espacios no adecuados o sin evaluación técnica, sin control ni medidas específicas de seguridad o sin proyecto técnico. Así pues, esta tercera norma no prohíbe de forma taxativa la utilización de estas fuentes de ignición, pero sí somete su uso a estas condiciones y requisitos sin cuyo cumplimiento no se pueden utilizar en estos espacios.

Tal y como explica Ignacio López, director de Preventia y autor del informe técnico "estas tres normas en su conjunto, aplicables a cualquier espacio interior de restauración u ocio nocturno de España prohíben el uso de fuentes de ignición como bengalas de fuego o chispas o pirotecnia, a menos que su uso hubiere sido autorizado previamente y se cumpliera con las medidas impuestas en dicha autorización concedida por la autoridad competente o especificadas en el proyecto técnico junto con las medidas de prevención de incendios instaladas en el local".

El experto en incendios ha seguido explicando que "por esta razón, debemos concluir que el uso de estas fuentes de ignición está prohibido de forma genérica en estos espacios en todo el territorio de España y ello tanto si son trabajadores los que los portan o bien son clientes, ya que se está incumpliendo con la obligación de no utilizar las mismas en un lugar de trabajo o en un espacio con elementos decorativos no ignífugos y sin autorización concedida por la autoridad competente previo análisis de las medidas de prevención de incendios implementadas en el local".

Por su parte, Joaquim Boadas, secretario general de la patronal estatal Spain Nightlife y presidente de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno ha explicado que "a la vista del informe que hemos encargado, nos vemos con la obligación de solicitar a las autoridades competentes en la materia una normativa más clara y taxativa que la existente, la cual debe prohibir sin excepciones el uso de estos elementos de ignición en los interiores de locales de restauración y ocio nocturno, ya que suponen un riesgo para la seguridad de los clientes y de los trabajadores, pues en estos espacios habitualmente existe mobiliario o elementos decorativos tales como telas, disfraces, vegetación artificial, madera no tratada adecuadamente, plásticos, espumas o revestimientos que no son ignífugos y por ello la coexistencia de estos dos factores constituye un elemento de riesgo singular de incendio, ya que su combinación puede generar una combustión".

El dirigente patronal ha continuado explicando que "desde hace años existen alternativas a las bengalas de fuego y chispas, como ahora las bengalas LED, que combinadas con otros elementos luminosos y decorativos, tales como carteles luminosos, lámparas y accesorios y creaciones muy llamativas, dan el protagonismo y la visibilidad necesaria a los clientes que compran botellas en las zonas VIP, y ello sin que exista ningún riesgo de incendio o de que alguien sufra quemaduras. De hecho, nosotros llevamos desde el año 2013 recomendando la sustitución de las bengalas de fuego por bengalas LED y esta exigencia la tenemos introducida en nuestros distintivos internacionales de seguridad, al igual que también recomendamos la sustitución de las shishas que funcionan con carbón y fuego por shishas electrónicas que funcionan si carbón, ni fuego, ni nicotina".

Lanzamiento de la primera guía Internacional de Prevención de Incendios para Locales de Pública Concurrencia

Tal y como anunció Spain Nightlife durante el 5º Congreso Nacional y el 10º Congreso Internacional de Ocio Nocturno celebrados en noviembre de 2025 en Valencia, este año se lanzará la Primera Guía Internacional de Prevención de Incendios en Locales de Pública Concurrencia.

Esta herramienta, desarrollada por Preventia y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos de España (APTB), junto a la Asociación Internacional de Ocio Nocturno y la Appleton Private University, busca unificar criterios y ofrecer soluciones prácticas para reducir riesgos en discotecas, salas de conciertos, restaurantes y otros espacios similares.

La guía incluirá simulaciones de evacuación e incendios, aplicación de tecnología Open BIM y casos reales aplicables al sector, convirtiéndose en un referente técnico a nivel nacional e internacional.

Tal y como explica Ignacio López "esta guía que actualmente estamos desarrollando establece como medidas prioritarias la realización de inspecciones técnicas previas a la apertura de nuevos locales revisando las medidas de prevención contra incendios tanto activas como pasivas, certificando el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios. En cuanto a los locales ya en funcionamiento, se contempla la verificación y actualización de las condiciones de seguridad existentes, corrigiendo las posibles deficiencias detectadas in situ y prestando especial atención a los locales con mayor nivel de riesgo, ya que la seguridad en los espacios de ocio debe ser una prioridad compartida por todos los agentes implicados".

Por su parte, Joaquim Boadas, ha explicado que "esta guía, que pretende ser muy práctica y fácilmente comprensible incluso para personas no expertas en terminología técnica de incendios, tiene como principal objetivo dotar a los locales de pública concurrencia de toda la información necesaria en materia de prevención y actuación ante emergencias, con el fin de evitar que tragedias como las ocurridas en Murcia en 2023 o en Crans-Montana este pasado 1 de enero puedan volver a repetirse".

