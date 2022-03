Standard Ethics publica el SE European Football IndexCOMUNICADO: Standard Ethics publica el SE European

Londres, 25 de marzo de 2022. Standard Ethics publica el SE European Football Index. Los valores constituyentes del Indice son 15 entre las sociedades europeas de fútbol más relevantes cotizadas en la actualidad. [1]

Se calculará el índice a la hora del cierre de los mercados del 25 de marzo de 2022 y será activo a partir del 28 de marzo de 2022, con actualizaciones semestrales en los meses de septiembre y de marzo. Los pesos de los valores constituyentes se derivarán de los Standard Ethics Ratings (SER): cuanto más alto es el Corporate SER, tanto más alto será el peso del valor en el índice.

Se seleccionaron los valores constituyentes sobre todo con arreglo a su tamaño económico. También se consideraron otros factores, incluyendo la eventual disponibilidad de datos ESG (Medio-ambiente, Social, Gobernanza); la información extra-financiera y financiera; la calidad de la divulgación y la disponibilidad de documentación multilingüe. [2] El análisis se ha fundamentado solo sobre documentación pública y fue llevado a cabo por analistas directamente y no a través de software.

El objetivo del índice, por un lado, es brindar un panorama de la Sostenibilidad en el sector y la comunidad del fútbol, y, por otro, monitorear los pasos que están dando los clubes europeos en este ámbito.

A continuación indicamos los valores del SE European Football Index y los respectivos ratings Corporate SER asignados:

De lo que se desprende del análisis, bajo es el nivel de divulgación de las grandes sociedades de futbol cotizadas acerca de los temas vinculados a la Sostenibilidad. Solo en dos casos tenemos políticas estructuradas y claramente orientadas a la Sostenibilidad y una información extra-financiera estándar (Borussia Dortmund y Juventus Football Club). En el caso de Roma, y de Ajax, aunque de manera inferior, los analistas encontraron evidencias en torno al comienzo de un camino en esta dirección.

En general, el sector de los equipos de futbol cotizados no brinda una información púbica alta bajo el prisma de la calidad (sobre todo en los temas extra-financieros) y raras veces ofrece una traducción completa y adecuada en inglés de su página web y de la documentación importante, a pesar de que sean empresas cotizadas y de calado internacional. Finalmente, no parecen tener difusión (o bien no resultan estructurados) los instrumentos principales de gobernanza de la Sostenibilidad, como Códigos Éticos y políticas ESG.

La percepción es que, con unas pocas excepciones, las sociedades de futbol cotizadas, aunque estén implicadas en negocios allende el mero ámbito deportivo - merchandising, publicidad, derechos de televisión, gestión de los estadios y más actividades – no siguen el ejemplo de otras ramas económicas. Dicho de otra manera, les cuesta analizar de manera profesional su impacto social, medioambiental y económico, ofrecer una información ESG estándar; sobre todo, vertebrar un sistema sólido de gobierno de la Sostenibilidad (incluso a nivel de alta dirección y de manejo de los riesgos) acorde a las pautas internacionales de la ONU, la OCDE, la UE.

Standard Ethics valorará, en el futuro, si ampliar su propio análisis a las sociedades de fútbol no cotizadas, haciendo hincapié especialmente en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España.

