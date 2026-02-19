La startup deportiva Collectibol se alía con Sofascore para acelerar su crecimiento internacional

Vista de la app Collectibol - Collectibol

Se trata de un acuerdo estratégico global y en exclusiva con Sofascore, una de las plataformas de datos deportivos más relevantes del mundo, con más de 120 millones de usuarios anuales

Madrid, 19 de febrero de 2026.-La startup Collectibol, especializada en coleccionismo digital de fútbol, ha anunciado un acuerdo estratégico global y en exclusiva con Sofascore, una de las plataformas de datos deportivos más relevantes del mundo, con más de 120 millones de usuarios anuales.



Con una duración inicial de dos temporadas, supone un paso clave en la estrategia de crecimiento e internacionalización de Collectibol, al integrar los ratings oficiales y los datos de rendimiento de Sofascore directamente en su ecosistema de coleccionismo digital. El acuerdo incluye además un sistema de redireccionamiento bidireccional entre ambas aplicaciones, diseñado para impulsar la adquisición de usuarios y acelerar la expansión en mercados internacionales.



Desde España, Collectibol busca consolidarse como un actor de referencia en la intersección entre deporte, tecnología y coleccionismo, modernizando el coleccionismo futbolístico tradicional mediante una propuesta basada en cartas digitales y físicas premium, datos oficiales y experiencia mobile-first. La incorporación de los ratings de Sofascore añade una capa de credibilidad, transparencia y conexión con el rendimiento real, elementos clave para escalar el modelo en mercados maduros y emergentes.



"Este acuerdo marca un punto de inflexión en nuestra hoja de ruta de crecimiento", afirma Nicolás Benhamou, CEO de Collectibol. "Aliarnos con una plataforma global como Sofascore nos permite reforzar nuestra propuesta de valor y acelerar la expansión internacional desde una base tecnológica desarrollada en España".



Para Sofascore, la colaboración representa una oportunidad de ampliar el alcance de su tecnología de datos deportivos hacia nuevos modelos de negocio y engagement. Sus ratings, ampliamente utilizados por aficionados, medios y profesionales del sector, pasan a integrarse en una experiencia distinta, vinculada a la economía del coleccionismo.



"Estamos muy contentos de iniciar esta colaboración. Están construyendo una nueva y emocionante forma para que los aficionados se conecten con clubes y jugadores, con una clara alineación entre su visión y el enfoque de Sofascore en el rendimiento y la conexión global con los fans", señala Toni Jermaniš, director de Desarrollo de Negocio.



La integración ya está activa en la última actualización de la app de Collectibol, donde los usuarios pueden consultar los ratings y atributos de Sofascore directamente en las cartas digitales de los jugadores. Las primeras activaciones de tráfico cruzado entre ambas plataformas refuerzan el potencial del acuerdo como palanca de crecimiento internacional para la startup.



Sobre Collectibol

Es una startup tecnológica especializada en coleccionismo digital de fútbol. Su plataforma permite a los aficionados abrir sobres, coleccionar cartas digitales premium, completar álbumes oficiales de clubes y desbloquear recompensas. Desarrollada en colaboración con entidades del fútbol, la compañía reimagina el coleccionismo clásico desde una lógica digital, escalable y global, con foco en el crecimiento internacional.



Ya se pueden coleccionar cromos del FC Barcelona, RCD Español, Girona FC, Valencia, Club Atlètic de Madrid y del Betis.



Sobre Sofascore

Es una empresa de tecnología deportiva, responsable de una de las plataformas deportivas más populares del mundo. Utilizada por más de 120 millones de aficionados en todo el mundo, ofrece resultados en directo, valoraciones de jugadores y análisis estadísticos en múltiples deportes.

Contacto

Emisor: Collectibol

Nombre contacto: Aitor Centelles

Descripción contacto: Consultor

Teléfono de contacto: 658 022 479