Structurit presenta el IX Informe Smart Industry 4.0 sobre la industria española - STRUCTURIT

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.-

El estudio, impulsado por el Observatorio de Industria y Tecnología y desarrollado por Structurit por segundo año consecutivo, revela que las organizaciones con resultados consolidados se duplican en un año (del 20,8% al 41,7%). Incluye una hoja de ruta 2026-2030 para pasar del piloto a la planta.

Structurit, consultora especializada en convergencia OT/IT, datos e inteligencia artificial industrial, presentó ayer en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) la novena edición del Informe Smart Industry 4.0. Lo impulsa el Observatorio de Industria y Tecnología y lo desarrolla Structurit por segundo año consecutivo. El estudio se basa en una encuesta a 139 organizaciones y en el análisis de seis sectores industriales, y su conclusión central es clara: la tecnología funciona; el problema es la ejecución.

El informe constata que la industria española está madurando con resultados tangibles. El 80% de las organizaciones que han implantado casos de uso de Industria 4.0 obtiene resultados positivos, una cifra que llega al 96% en visión artificial y al 95% en robotización. La robotización tiene además el mayor retorno demostrado de todo el estudio (56%). La inteligencia artificial también ha dejado de ser una promesa: el 56,8% de las organizaciones ya usa IA generativa y el 33,8% evalúa agentes autónomos.

Sin embargo, el principal freno ya no es tecnológico. El 51% de las organizaciones no tiene un gobierno formal de sus datos y solo el 13% cuenta con una plataforma IT/OT unificada. A ello se suman las dudas sobre el retorno de la inversión (45,3%), el peso de los sistemas heredados (40,3%) y una oferta tecnológica que el 52% considera demasiado genérica para los entornos industriales. El estudio advierte además de una industria que avanza a varias velocidades: el 55% de las organizaciones invierte menos de 500.000 euros al año en Industria 4.0, y la robotización llega al 74% de las grandes empresas pero solo al 27% de las pymes.

«Cuando la tecnología se implanta, funciona en ocho de cada diez casos. El cuello de botella ya no es la tecnología: es el dato y la capacidad de llevarlo de la planta a la decisión. Con el Data Act, el AI Act, NIS2 y el CRA en marcha, la regulación se ha convertido en una cuenta atrás, y quien la aborde con mentalidad digital ganará en cumplimiento y en competitividad», afirma Javier de la Cuerda, CEO de Structurit.

Para cerrar la brecha entre intención y ejecución, el informe pide a las empresas industriales que gobiernen sus datos antes de abordar cualquier otro proyecto, que empiecen por los casos de uso con retorno probado y que exijan especialización sectorial a sus proveedores. A estos les recomienda especializar su oferta por sector, demostrar el retorno en términos de negocio y ofrecer modelos as a Service que lleguen a las pymes. A la administración le propone financiar el acceso a servicios en lugar de la compra de tecnología.

Estas recomendaciones se ordenan en una hoja de ruta con tres horizontes. El primero, de cimientos (2026-2027), se centra en el dato gobernado, los casos de uso con retorno y la ciberseguridad OT. El segundo, de escalado (2027-2028), incorpora el mantenimiento predictivo, el gemelo digital y los agentes de IA. El tercero (2029-2030) culmina en la fábrica cognitiva.

«La recomendación más urgente es también la menos vistosa: gobernar el dato antes que nada. Los proyectos que escalan son los que empiezan por una base OT/IT sólida y un primer caso de uso con retorno demostrable. Ese es el camino que recorremos con nuestros clientes», añade De la Cuerda.

Por su parte, Inmaculada Blázquez, presidenta del Observatorio de Industria y Tecnología, destacó: «Es una noticia muy positiva, pero no podemos conformarnos con que la transformación funcione sólo en las empresas que cuentan con más recursos. Nuestro reto es conseguir que la innovación llegue también a las pymes».

La jornada se cerró con una mesa redonda moderada por Montse Zurrón, COO de Structurit. Participaron Helmut Schaeidt (Morchem), Ignacio Armada (Grupo Lantero), Luis Federico Gimilio (Mahou San Miguel) y Juan Mario Rodero (Acerinox), que compartieron su experiencia en la transformación digital de sus plantas.

Enlace de descarga del IX Informe Smart Industry: structurit.es/ix-informe-smart-industry-4-0/

Acerca de Structurit

Structurit es una consultora tecnológica con sede en Madrid especializada en convergencia OT/IT, ingeniería de datos e inteligencia artificial industrial y generativa. Es AWS Advanced Tier Services Partner. Acompaña a empresas industriales desde la estrategia hasta la operación en planta, con un enfoque en resultados medibles. Por segundo año consecutivo, Structurit desarrolla el Informe Smart Industry 4.0, impulsado por el Observatorio de Industria y Tecnología, y es responsable de su metodología, análisis y redacción. Más información: www.structurit.es

Acerca del Observatorio de Industria y Tecnología

El Observatorio de Industria y Tecnología es un club de profesionales cuyo objetivo es impulsar el sector industrial y tecnológico. Fundado en 2015, es un foro de intercambio de ideas y experiencias formado por profesionales de varios sectores industriales a título individual. Organiza encuentros, jornadas y espacios de formación para debatir nuevos desarrollos, estándares, regulaciones y buenas prácticas en la industria, con especial atención a las nuevas tecnologías y las soluciones informáticas. Más información: observatorioindustria.org/

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