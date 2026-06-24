Se subastan apartamentos en la Costa Gallega, con precios a partir de 70.000 euros

Urbanización con 97 unidades a subastar. - OURENSANOS INVESTING SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Los inmuebles se sitúan en una ubicación privilegiada, a tan solo 250 de la playa de Palmeira, en Ribeira.

El plazo para pujar expira el 9 de julio a las 18 horas.

Ribeira, 24 de junio de 2026.– Un total de 97 inmuebles de Sareb, entre apartamentos, garajes y trasteros, ubicados en una urbanización situada a tan solo 250 metros de la playa de Palmeira, en A Coruña, salen a subasta a través del portal del Boletín Oficial del Estado (BOE). El proceso cuenta con un plazo de pujas que durará hasta el próximo 9 de julio.

Esta subasta se presenta como una oportunidad única para adquirir una vivienda de verano en las costas del norte en un entorno natural y de fácil acceso a la playa por un precio competitivo en el mercado inmobiliario.

Los inmuebles a subastar – aquí se pueden consultar en detalle– son remanentes de deudas adquiridas del Sareb y forman parte de una urbanización con piscina y jardín, a solo 250 metros de la playa de Palmeira (Ribeira), con buena conectividad y acceso a servicios. El complejo cuenta con 9 bloques y un total de 54 viviendas, de las cuales 34 estarán disponibles en la subasta.

Las unidades varían entre 59 y 80 m², con posibilidad de trastero y plaza de garage en zona común, y los precios de salida rondan los 70.000 € por apartamento, una oportunidad interesante tanto para compradores particulares como para inversores.

El proceso de subasta es transparente y regulado, a través de la plataforma oficial del BOE, garantizando seguridad y claridad en la adquisición de los inmuebles.

Para más información, se puede consultar

Ribeira, 24 de junio de 2026.