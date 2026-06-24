Se subastan apartamentos en la Costa Gallega, con precios a partir de 70.000 euros

Urbanización con 97 unidades a subastar. - OURENSANOS INVESTING SL
(Información remitida por la empresa firmante)
Ribeira, 24 de junio de 2026.
- Los inmuebles se sitúan en una ubicación privilegiada, a tan solo 250 de la playa de Palmeira, en Ribeira.
- El plazo para pujar expira el 9 de julio a las 18 horas.
Esta subasta se presenta como una oportunidad única para adquirir una vivienda de verano en las costas del norte en un entorno natural y de fácil acceso a la playa por un precio competitivo en el mercado inmobiliario.
Los inmuebles a subastar – aquí se pueden consultar en detalle– son remanentes de deudas adquiridas del Sareb y forman parte de una urbanización con piscina y jardín, a solo 250 metros de la playa de Palmeira (Ribeira), con buena conectividad y acceso a servicios. El complejo cuenta con 9 bloques y un total de 54 viviendas, de las cuales 34 estarán disponibles en la subasta.
Las unidades varían entre 59 y 80 m², con posibilidad de trastero y plaza de garage en zona común, y los precios de salida rondan los 70.000 € por apartamento, una oportunidad interesante tanto para compradores particulares como para inversores.
El proceso de subasta es transparente y regulado, a través de la plataforma oficial del BOE, garantizando seguridad y claridad en la adquisición de los inmuebles.
Para más información, se puede consultar
Emisor: subastacostagallega.es
Contacto: Victoria Mellid 662 578 601 v.mellid@asesoresdecomunicacionpublica.com