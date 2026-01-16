Surtruck estará en SICUR con sus últimos avances en vehículos de emergencias y extinción de incendios - Surtruck

Madrid, 16 de enero de 2026.-

Surtruck ultima su presencia en el Salón Internacional de la Seguridad (SICUR 2026) del 24 al 27 de febrero. La empresa andaluza ocupará el Stand 8E12 del Pabellón 8 en el recinto ferial de IFEMA, Madrid, para mostrar los últimos vehículos de extinción de incendios fabricados, la tendencia hacia la que se dirige la tecnología que fabrican, marcada por la sostenibilidad y por la seguridad de los trabajadores, además de las novedades en equipamientos que disponen.

SICUR es una feria muy representativa para Surtruck porque fue el primer evento al que acudió la empresa cuando llevaba tan solo unos meses funcionando, hace ya más de once años. Un periodo en el que la firma andaluza ha aprovechado para consolidarse como referente en el carrozado de vehículos de extinción de incendios de reducidas dimensiones y en el avance hacia los equipos totalmente eléctricos bajo la denominación de Eco-Fire, presentado también de manera pionera hace cinco años en la mayor feria de seguridad de Europa, Interschutz.

Junto a los últimos vehículos carrozados durante el año pasado, que han tenido como destino diferentes servicios de emergencias como la Intendencia Militar de Cartagena, el Ayuntamiento de Jaén, el Consorcio de Murcia, o el Ayuntamiento de Sevilla, entre otros, figuran los ya entregados cumpliendo con las condiciones técnicas y los plazos de entrega estipulados por contrato para el Ayuntamiento de Madrid, el mayor contrato hasta la fecha realizado por Surtruck: 25 unidades de vehículos de segunda salida de diferentes tipologías tales como NRBQ, electrodesagües, apuntalamiento, avituallamiento, centro de mando, rescate de animales y rescate de estructuras colapsadas (BREC).

Una de las características que más llama la atención del BREC es que es un vehículo, que lleva instalado un generador de 80kVA capaz de abastecer de electricidad a multitud de servicios esenciales, cumpliendo las normativas de seguridad más estrictas. El vehículo está preparado también para poder circular en las condiciones físicas y climatológicas más adversas.

Vehículos y equipamientos cada vez más innovadores y sostenibles que están marcando el futuro del sector de extinción de incendios desde Andalucía y que dejarán su huella en SICUR el mes próximo.

