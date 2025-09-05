El Talentón Comercio de Tenerife; la experiencia que transformará la manera de hacer negocios. - El Talentón

(Información remitida por la empresa firmante)

TENERIFE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Adán Martín acogerá los días 15 y 16 de octubre una cita única que reunirá a líderes empresariales, emprendedores y expertos internacionales para situar a Tenerife en la vanguardia del sector comercial y abrir nuevas oportunidades de crecimiento e internacionalización.

El Auditorio Adán Martín será el epicentro del emprendimiento y la innovación en Canarias con la celebración de El Talentón Comercio de Tenerife, un encuentro diseñado para empresarios y emprendedores interesados en impulsar sus proyectos y acceder a nuevas oportunidades.

Lejos de ser un evento convencional, El Talentón se presenta como una experiencia transformadora en la que la inspiración, la acción y la conexión real se combinan para generar resultados tangibles.

Una agenda para crecer y conectar

Durante dos jornadas intensas, la programación incluirá charlas con líderes visionarios, talleres prácticos con aplicación directa al ámbito empresarial, un hackathon de ideas acompañado por mentores de primer nivel, espacios de networking de alto impacto y conciertos en directo para cerrar cada jornada.

En esta edición, los ganadores del hackathon recibirán productos tecnológicos y formación especializada orientada a potenciar sus proyectos. Asimismo, entre todos los participantes se sorteará un viaje a Milán con todos los gastos pagados, en el marco de una misión comercial internacional que brindará nuevas oportunidades de negocio en el exterior para dos personas.

“Desde el Cabildo de Tenerife existe un firme compromiso con el impulso de un comercio fuerte, competitivo e innovador. El Talentón Comercio de Tenerife se alinea perfectamente con las políticas de desarrollo económico, fomentando no solo la formación y el talento emprendedor, sino también la internacionalización de los negocios desde lo local a lo global”, subrayó Krysten Martín, consejera de Comercio del Cabildo de Tenerife.

Referentes que inspiran

El programa contará con ponentes de prestigio que aportarán claves transformadoras para la visión empresarial, entre ellos:

Yaiza Canosa, CEO que ha revolucionado el sector logístico en España.

Alexis Amaya, directivo con una trayectoria marcada por la innovación y la reinvención constante.

Antoni Fernández, conferenciante experto en estrategia y liderazgo empresarial.

Miguel de Lucas, conferenciante internacional y maestro de la comunicación con gran capacidad de conexión con el público.

Los impulsores de la transformación

“El Talentón nació con la misión de demostrar que el talento puede ser motor de cambio en Canarias. Esta edición enfocada al comercio ofrece a empresarios y emprendedores una experiencia única, donde la inspiración se convierte en acción y se generan conexiones capaces de abrir nuevas oportunidades de crecimiento”, destacaron en una declaración conjunta Estefanía Castro y Juan Vera, cofundadores y co-CEOs de El Talentón.

Una cita imprescindible

La venta de entradas se abrirá próximamente a través de la web oficial www.eltalenton.com.

Datos clave:

Fechas: 15 y 16 de octubre de 2025

Lugar: Auditorio Adán Martín, Tenerife

Horario: 09:00 a 18:00 horas

El Talentón Comercio de Tenerife está organizado por El Talentón, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad de Desarrollo, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, AJE Tenerife y ÉCIJA Canarias como colaborador estratégico.

Con esta iniciativa, Tenerife se posiciona como epicentro del comercio y la innovación empresarial en el Archipiélago. El evento busca consolidar a la isla como referente en la vanguardia del sector, ofreciendo un espacio donde convergen el talento, la creatividad y las alianzas estratégicas necesarias para impulsar la transformación económica. El Talentón Comercio de Tenerife aspira a convertirse en un paradigma del nuevo modelo comercial, capaz de proyectar a los empresarios y emprendedores locales hacia escenarios nacionales e internacionales.

Contacto

Emisor: El Talentón

Contacto: El Talentón

Número de contacto: 618798485