Las tasaciones detectan una desaceleración del valor de la vivienda en Madrid tras un 2025 al alza

El valor de tasación de la vivienda en Madrid capital comienza a desacelerarse tras un 2025 de fuertes subidas. Un estudio de TasacionPro detecta que el crecimiento del último trimestre ha sido sensiblemente inferior al anual en varias zonas de la ciudad, con ajustes puntuales que abren oportunidades para compradores

Madrid, 12 de febrero de 2026.- Tras un año marcado por importantes incrementos en el mercado inmobiliario, el valor de tasación de la vivienda en Madrid capital comienza a mostrar signos de desaceleración, con un crecimiento más moderado en los últimos meses y ajustes puntuales en algunas zonas de la ciudad.



Así lo concluye un estudio realizado por TasacionPro, basado en el análisis del valor de tasación de inmuebles residenciales en Madrid capital a partir de tasaciones reales realizadas por técnicos homologados.



El informe señala que en el último trimestre el crecimiento del valor ha sido sensiblemente inferior al registrado en el conjunto de 2025. Esta evolución se observa tanto en zonas céntricas como en distritos consolidados, donde el mercado mantiene valores elevados, pero ya no avanza al mismo ritmo que en los meses anteriores.



En barrios del distrito Centro, como Chueca-Justicia, Huertas-Cortes o Malasaña-Universidad, el incremento trimestral del valor de tasación se sitúa en torno al 1 %, frente a subidas anuales cercanas al 8 %. En otros puntos de la ciudad, como Costillares (Ciudad Lineal) o Rejas (San Blas-Canillejas), el estudio detecta incluso ajustes puntuales en el corto plazo, tras un año de subidas destacadas.



Desde Tasacionpro explican que esta evolución responde a una fase de normalización del mercado, habitual después de periodos de crecimiento intenso. "Madrid sigue siendo un mercado fuerte y dinámico, pero las tasaciones reflejan que el ritmo de subida se está moderando", señalan desde la compañía.



Un dato relevante para compradores

Según el estudio, esta desaceleración del valor de tasación resulta especialmente relevante para quienes estén valorando la compra de vivienda en Madrid, ya que reduce el riesgo de adquirir inmuebles en máximos de valoración, mejora el margen de negociación y refuerza la importancia de contar con una tasación actualizada y realista antes de cerrar una operación.



En este contexto, disponer de tasaciones inmobiliarias independientes y actualizadas resulta clave para operaciones de compraventa, herencias, divorcios o financiación hipotecaria. De forma específica, en el caso de la compra de vivienda, la compañía subraya la importancia de contar con una tasación de pisos ajustada al valor real del inmueble y al momento de mercado.



Nota metodológica

El estudio se ha elaborado a partir del análisis del valor de tasación de viviendas en Madrid capital, comparando la variación trimestral más reciente del 4º trimestre de 2025 con la variación anual acumulada durante 2025. Los datos reflejan valores técnicos de tasación y no precios de oferta publicados en portales inmobiliarios.

