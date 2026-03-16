El tecnólogo jerezano Ignacio Trigo, galardonado con el Premio PRENAMO 2026 a la Excelencia Empresarial

Ignacio de Loyola Trigo Caparrini - Ignacio de Loyola Trigo Caparrini

(Información remitida por la empresa firmante)

El creador del software Patroneo KEY recibe este prestigioso reconocimiento nacional, que cuenta con el reconocimiento y colaboración del Ministerio de Cultura , tras más de 35 años democratizando el patronaje industrial de moda

Madrid, 16 de marzo de 2026.- El talento tecnológico andaluz vuelve a ser reconocido a nivel nacional. Ignacio de Loyola Trigo Caparrini, desarrollador y tecnólogo jerezano, ha sido distinguido con el PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PRENAMO 2026. Este galardón, vinculado a La Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles - ANDE, premia su labor de toda una vida al frente de Patroneo KEY, el software que revolucionó la industria textil en España y Latinoamérica.



Hace más de tres décadas, el diseño de moda asistido por ordenador (CAD) era un recurso exclusivo de las grandes corporaciones. La visión de Ignacio de Loyola cambió este paradigma al crear un sistema compatible con motores estándar y alternativas de bajo coste como BricsCAD. Su trabajo redujo drásticamente la barrera de entrada económica para pequeños talleres y otorgó "soberanía técnica" a los patronistas, permitiéndoles mantener el control de sus archivos y comunicarse con fábricas a nivel global mediante un importador DXF-AAMA.



"En este tiempo he aprendido una cosa: todo está dentro. Mi foco es la auto disciplina", reflexiona Ignacio de Loyola. Esta mentalidad ha sido clave para que Patroneo KEY lidere la transición hacia la era digital. En los últimos años, el software eliminó las antiguas llaves físicas en favor de licencias digitales más ágiles, adaptándose a la formación online y al boom del ecommerce.



Hoy en día, Patroneo KEY destaca por su versatilidad, siendo capaz de escalar desde lencería fina hasta tapicería industrial, manteniendo una curva de aprendizaje suave frente a otros programas. A ello se suma su modelo de pago único, suprimiendo suscripciones y cuotas mensuales y anuales.



La ceremonia de entrega de este prestigioso galardón se llevará a cabo el viernes día 10 del mes de abril en el salón Albeniz del Hotel InterContinental de Madrid , en un acto que exige rigurosa etiqueta (Black Tie)

Contacto



Nombre contacto: Ignacio Trigo Caparrini

Descripción contacto: Desarrollador Patroneo KEY

Teléfono de contacto: 620794920