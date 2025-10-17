Tempel Group reafirma su liderazgo en eficiencia de plantas solares con su línea de cabinets

(Información remitida por la empresa firmante)

La multinacional española amplía su capacidad productiva con una nueva planta y más de 500 proyectos solares ejecutados en los últimos cinco años. Los sistemas de monitorización ambiental con análisis predictivo refuerzan la apuesta de Tempel Group por la digitalización de plantas solares

Madrid, 17 de octubre de 2025.- Tempel Group, referente internacional en electrónica, networking y energías renovables, refuerza su posición como socio estratégico en la transición energética global con su reconocida línea de cabinets especializados y sistemas de monitoreo ambiental para plantas solares.



Con 47 años de experiencia tecnológica y presencia en más de 22 países de Europa y Latinoamérica, la compañía ha desarrollado una oferta integral que combina ingeniería de precisión, fabricación propia y soporte local. Este 2025, Tempel Group da un paso más con la apertura de una nueva planta de fabricación, lo que aumenta su capacidad productiva y su capacidad de respuesta frente a la creciente demanda mundial de soluciones para energías renovables.



Monitorización inteligente para plantas solares

Los sistemas de monitoreo ambiental de Tempel Group permiten medir en tiempo real variables críticas como radiación solar, temperatura, humedad y rendimiento de paneles fotovoltaicos. Con sus cabinets plug & play, estos sistemas facilitan el acceso remoto a datos en la nube, con análisis predictivo que mejora la eficiencia operativa y asegura confiabilidad en distintas condiciones climáticas.



Infraestructura completa para proyectos fotovoltaicos

La línea de cabinets solares de Tempel Group cubre todas las necesidades de infraestructura de una planta fotovoltaica:



• Cuadros de comunicaciones y control, que centralizan datos y conectan con el centro de operación.



• PPC (Power Plant Control) para optimizar la generación eléctrica.



• NCU (Network Conversion Units) que integran estaciones meteorológicas y trackers.



• String Boxes y racks de control, que garantizan operación estable, segura y escalable.



Experiencia contrastada

Con más de 500 proyectos de energías renovables ejecutados en los últimos cinco años y más de 2.800 integraciones globales, Tempel Group se consolida como un partner tecnológico que aporta fiabilidad, escalabilidad y sostenibilidad a cada proyecto solar.



La experiencia en cabinets y sistemas de monitorización ambiental que tiene Tempel Group, reforzada ahora con la nueva planta de producción, permite acompañar a los clientes en todas las etapas de operación de sus plantas solares, garantizando eficiencia, estabilidad y un impacto positivo en el futuro energético global", señala el equipo directivo de Tempel Group.



Sobre Tempel Group

Fundada en Barcelona hace 47 años, Tempel Group desarrolla su actividad en cuatro áreas de negocio: Energía, Ingeniería, Consumo y Servicios. La compañía opera en más de 22 países y cuenta con sede propia en 18 ciudades del mundo.



Su visión de I+D+i se centra en el desarrollo inteligente de proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad, integrando tecnologías tradicionales con sistemas avanzados de gestión energética e Internet of Things (IoT), impulsando así la transición hacia un futuro más seguro, digital y sostenible.







Contacto

Nombre contacto: Jordi Gangolells

Descripción contacto: Marketing Tempel Group

Teléfono de contacto: +34936003600

