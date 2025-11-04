Tempel Group revolucionará MATELEC 2025 con innovadoras soluciones de energía e ingeniería avanzada

(Información remitida por la empresa firmante)

La multinacional española presentará en IFEMA sus sistemas BESS, baterías inteligentes y soluciones de automatización industrial. Tempel Group refuerza su liderazgo en innovación energética y digitalización con su participación en MATELEC 2025

Madrid, 4 de noviembre.- Tempel Group, multinacional especializada en soluciones energéticas, ingeniería industrial y eficiencia tecnológica, anuncia su participación en MATELEC 2025, la feria de referencia del sector eléctrico, electrónico y de telecomunicaciones, que se celebrará del 18 al 20 de noviembre en IFEMA Madrid, coincidiendo con la feria Genera.



Con más de 24.000 visitantes profesionales procedentes de 65 países, MATELEC se ha consolidado como el epicentro del sur de Europa en innovación para industria, Smart Factory, infraestructuras e iluminación inteligente. Tempel Group aprovechará este escenario para fortalecer su posicionamiento de marca, presentar sus últimas innovaciones y consolidar alianzas estratégicas.



Novedades que presentará Tempel Group

La compañía mostrará un showroom tecnológico con sus últimas soluciones en tres áreas clave:



• Almacenamiento energético (BESS – Battery Energy Storage Systems): tecnología diseñada para maximizar el aprovechamiento de renovables, reducir costes operativos y garantizar un suministro eléctrico estable y eficiente, adaptable a empresas e infraestructuras de distintos tamaños.



• Baterías Smart Sodio y Smart Litio: con monitorización inteligente, gestión programada de carga y descarga, históricos de funcionamiento y tensión de salida constante, aportando flexibilidad y seguridad energética a sectores estratégicos.



• Ingeniería y comunicaciones industriales: PCs embebidos, routers, switches y equipos de instrumentación para asegurar transmisión confiable de datos en entornos industriales, desde el campo hasta el centro de control.







Un hub de innovación para sectores estratégicos

MATELEC 2025 pondrá el foco en la automatización, la eficiencia energética y la conectividad, pilares esenciales para modernizar la construcción, la industria y las infraestructuras. En este marco, Tempel Group reafirma su visión de ser un socio tecnológico clave en la transición energética y digital, ofreciendo soluciones que integran energía, ingeniería y consumo bajo un mismo paraguas.



"La participación en MATELEC 2025 reafirma la visión de innovación constante que tiene Tempel Group. Se presentará soluciones que no solo impulsan la eficiencia energética y la sostenibilidad, sino que también responden a las necesidades de digitalización y automatización de la industria del futuro", señalan desde la dirección de Tempel Group.



Sobre Tempel Group

Fundada en Barcelona hace 47 años, Tempel Group desarrolla su actividad en tres grandes áreas de negocio: energía, ingeniería y consumo. La compañía ha logrado una sólida expansión internacional, con operaciones en más de 20 países y sedes propias en 18 ciudades.



El foco de I+D+i de Tempel Group se centra en el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad, combinando tecnologías tradicionales con sistemas avanzados de gestión energética e IoT. Esta visión estratégica le permite posicionarse como socio tecnológico de referencia en la transición hacia modelos más limpios y eficientes.



Emisor: Tempel Group

Contacto

Nombre contacto: Jordi Gangolells

Descripción contacto: Marketing

Teléfono de contacto: 936 00 36 00

