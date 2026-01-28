Tempos Energía cierra 2025 con más de 1.500 GW gestionados y apunta al sector de los data centers

Imagen del CEO de la consultora energética Tempos Energía, Antonio Aceituno. - TEMPOS ENERGÍA

La consultora, que planifica la compra de energía personalizada de más de un centenar de empresas en toda España, se posiciona como consultora energética en el sector industrial tras un año en el que ha gestionado más de 1.500 gigavatios de electricidad y cerca de 1.000 gigavatios de gas

De cara a 2026, el peso de la compañía viene marcado por el protagonismo de los data centers y de los sistemas de almacenamiento energético

MADRID, 28 Ene.

La consultora Tempos Energía ha cerrado el año 2025 con más de 1.500 gigavatios de electricidad y cerca de mil gigavatios de gas gestionados durante todo el curso, cifras que han consolidado a la compañía como un actor independiente de referencia en consultoría energética industrial en España con un modelo empresarial altamente especializado.

En términos económicos, a lo largo del pasado año, Tempos Energía mantuvo un alto nivel de servicio y cercanía con los clientes, proporcionando una gestión energética entre los 180 y 200 millones de euros anuales en costes energéticos. Para Antonio Aceituno, CEO de la compañía y analista de mercados energéticos, “la planificación estratégica de la compra de energía aporta mucho más que el ahorro inmediato en la factura”. Para Aceituno, el hecho de “anticiparse, entender los mercados y tomar decisiones informadas se ha convertido en un factor competitivo de primer orden”. En términos de ahorro y costes, las compañías que acumulan una experiencia de cinco años en la consultora reducen la factura energética alrededor de un 20-25 por ciento.

El mercado del 2026 pone el foco en los centros de datos y en las baterías

De cara al 2026, la hoja de ruta de Tempos Energía viene marcada por el peso que tomarán los centros de datos ya que, según los análisis realizados por la compañía, la diferencia entre contar con una estrategia convencional y otra diseñada y gestionada de forma avanzada “puede traducirse claramente en una diferencia de más de un millón de euros anuales para centros de datos con capacidad energética de alrededor de 20 megavatios”.

El equipo de Tempos Energía indica que el punto fundamental para este modelo de industria, que cobra mayor protagonismo con el auge, desarrollo y uso de la tecnología, se sitúa en la “estructura de compra desde el origen, accediendo de manera inteligente a los mercados energéticos y a una lectura experta del marco regulatorio y operativo”.

Al mismo tiempo, Antonio Aceituno destaca también la presencia que tendrán durante este año los sistemas de almacenamiento de energía como las baterías. “Para Tempos Energía será un sector definitivo para 2026; en nuestra estrategia se articula el modelo sin CAPEX, lo que implica que el cliente no asume la inversión en el activo, pero sí participa en el valor económico generado por la gestión”. Esto lleva a que las empresas que integren las baterías conviertan su inversión en “palanca recurrente de eficiencia y rentabilidad compartida”, expone el CEO de la consultora de compras energéticas.

Durante 2025 se han incorporado nuevos clientes que pertenecen entre otros sectores a la industria plástica como Playdesa y la coruñesa Nosoplas. Desde la consultora indican la necesidad ineludible de planificar la compra para las empresas porque no hacerlo supone “la desconexión total respecto a los mercados”. Apunta además a que “la lejanía de manera sistemática lleva a tomar decisiones de contratación fuera de contexto y en momento inadecuados que acaban impactando en la cuenta de resultados”, aclara Aceituno.

La consultora ofrece en la actualidad la planificación a un centenar de empresas pertenecientes a industrias como la hotelera, empresas del sector harinero, siderúrgico, agroalimentario o químicas ofreciendo el asesoramiento personalizado a clientes como la bilbaína Aceros Inoxidables Olarra, el fabricante de productos de impermeabilización y aislamientos Danosa, el grupo industrial Tubos Reunidos o la cadena hotelera canaria Dreamplace Hotels & Resort, entre otros. A lo largo de 2025, Tempos Energía ha incorporado casi una decena de nuevas empresas a su porfolio, identificando para todas las ventanas de oportunidad en la compra de electricidad y gas ante la volatilidad que marca el mercado.

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

