Temu amplía la formación de sus vendedores con Bureau Veritas, QIMA y TÜV SÜD - TEMU

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de septiembre de 2026.

Temu está ampliando sus programas de formación para vendedores en colaboración con ocho organizaciones globales de ensayo y certificación de productos, entre ellas Bureau Veritas, QIMA y TÜV SÜD. Los cursos ayudan a los vendedores de Temu a comprender los requisitos de seguridad y certificación aplicables a sus productos y a los mercados en los que operan.

Los cursos de formación ofrecen a los vendedores acceso directo a especialistas independientes que explican cómo se aplican los requisitos normativos a sus productos. Además, la plataforma pone a su disposición apoyo en materia de ensayos y certificación.

Los cursos se retransmiten en directo a través de Temu Seller Academy. Las sesiones celebradas en agosto registraron en total más de 4.000 visualizaciones por parte de vendedores y más de 2.000 interacciones. Por ejemplo:

Bureau Veritas ofreció una visión general de los requisitos europeos de seguridad de los juguetes, incluidas las actualizaciones normativas, las normas de etiquetado y los riesgos físicos y químicos.

TÜV SÜD abordó los requisitos de ensayo y certificación para los juguetes infantiles en Europa y Estados Unidos, centrándose en la reducción de riesgos mediante el diseño del producto y la selección de materiales.

El programa de agosto también incluyó una sesión impartida por SPEAC, un proyecto de seguridad de productos financiado por la UE, sobre el Reglamento de la UE relativo a los envases y residuos de envases y los requisitos prácticos para los vendedores online.

Las próximas sesiones abordarán productos electrónicos, textiles, calzado, cosméticos y materiales en contacto con alimentos.

“Cada nuevo mercado implica nuevas obligaciones, desde normas de seguridad de los productos hasta requisitos de ensayo y certificación”, afirmó un portavoz de Temu. “Al organizar estas sesiones de formación con líderes del sector, ofrecemos a los vendedores acceso directo a especialistas y a información práctica que pueden aplicar a sus propias operaciones y productos”.

Para conocer las dificultades a las que se enfrentan las pequeñas empresas a la hora de vender por internet, durante el primer semestre de 2026 Temu mantuvo más de 100 reuniones con asociaciones empresariales, cámaras de comercio y redes de startups en Europa. Las exigencias prácticas que conlleva vender en varios mercados surgieron de forma recurrente, y esos comentarios sirven de base para el apoyo más amplio que Temu ofrece a los vendedores.

Los programas de formación para vendedores forman parte de este apoyo, junto con equipos específicos que ofrecen orientación continuada durante el proceso de incorporación a través del Programa de Vendedores Locales de Temu. Los vendedores también pueden conectar su software empresarial actual con Temu mediante más de 200 integraciones ERP y acceder a una red de más de 150 proveedores de servicios de entrega en toda Europa, entre ellos DHL Group y La Poste.

Temu está reforzando su relación con las comunidades empresariales europeas y ha firmado memorandos de entendimiento con Start:up Slovenia, la APDC de Portugal, la CITEA de Chipre y la SKV de Suiza para contribuir al intercambio de conocimientos. Temu también se ha incorporado a Cross-Border Commerce Europe para participar en el diálogo de la UE sobre el comercio electrónico transfronterizo.