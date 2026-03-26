Tendencias en espacios de trabajo; flexibilidad, acústica, biofilia y sostenibilidad en el diseño actual - Distrito HM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo

La configuración de los espacios de trabajo en 2026 responde a una transformación progresiva en la manera de entender la oficina. El diseño trasciende lo funcional para incorporar bienestar, tecnología y sostenibilidad como elementos estructurales. En este escenario, Distrito HM articula su propuesta alineándose con estas tendencias, integrando soluciones avanzadas propias del enfoque de distribuidor MillerKnoll en España. La combinación de innovación, ergonomía y experiencia del usuario define una nueva etapa en la creación de entornos laborales adaptados a las necesidades actuales.

Claves del diseño de oficinas en 2026

Las oficinas contemporáneas se conciben como espacios dinámicos capaces de adaptarse a distintos usos a lo largo de la jornada. La flexibilidad se materializa mediante zonas híbridas que combinan áreas de concentración, espacios colaborativos y entornos informales, apoyadas en mobiliario modular, elementos móviles y configuraciones versátiles que permiten reorganizar el espacio sin intervenciones complejas.

El modelo basado en la actividad incorpora puestos no asignados, cabinas de privacidad y áreas de reunión, optimizando la funcionalidad y favoreciendo la interacción. A ello se suma la importancia de la ergonomía, con soluciones que incluyen sillas ajustables, mesas regulables e iluminación adecuada, contribuyendo al bienestar físico.

La fonoabsorbencia adquiere un papel determinante en oficinas abiertas y multifuncionales. Paneles acústicos, biombos y mobiliario con propiedades de absorción sonora permiten controlar el ruido y mejorar la concentración. Paralelamente, la biofilia introduce materiales naturales, vegetación y referencias orgánicas que aportan equilibrio sensorial y calidez al espacio.

La sostenibilidad se consolida como criterio transversal, integrando materiales responsables, soluciones duraderas y diseños concebidos para prolongar su ciclo de vida, alineándose con una visión eficiente y consciente del entorno laboral.

Un único espacio para materializar todas las tendencias del workplace

La aplicación práctica de estas tendencias se refleja en el showroom de Distrito HM, concebido como un entorno donde convergen todas las soluciones necesarias para el diseño integral de espacios de trabajo. La posibilidad de experimentar de forma directa distintas configuraciones facilita la toma de decisiones y permite visualizar cómo interactúan los diferentes elementos en un mismo proyecto.

Las marcas representadas, integradas en el colectivo MillerKnoll, ofrecen un catálogo completo que abarca mobiliario ergonómico, soluciones acústicas, sistemas modulares y propuestas alineadas con la sostenibilidad y el diseño contemporáneo. Esta diversidad permite abordar proyectos de forma global, garantizando coherencia estética y funcional.

La condición de distribuidor MillerKnoll en España se traduce en una propuesta que centraliza múltiples soluciones en un único lugar, permitiendo definir prácticamente la totalidad de un espacio de trabajo en una sola visita al showroom. Este planteamiento facilita la planificación integral y responde a las exigencias actuales del diseño de oficinas.

La evolución del workplace continúa avanzando hacia modelos más flexibles, saludables y eficientes, donde la integración de soluciones se convierte en un factor clave para responder a las nuevas dinámicas profesionales.

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