Tendencias en reformas de interiores, lo nuevo y lo que queda atrás, por REFORMAS LEINAD

El mundo del interiorismo está en constante evolución, y 2025 no es la excepción. Desde Reformas Leinad se analizan qué estilos, materiales y colores marcan la pauta actualmente y cuáles están comenzando a dejar de ser protagonistas en los hogares modernos

Madrid, 13 de junio de 2025.- En el sector de las reformas y la decoración de interiores, cada año trae consigo una renovación de conceptos. Los gustos cambian, la funcionalidad se redefine, y la estética se adapta a nuevas formas de vivir y habitar los espacios.



Reformas Leinad, reconocida como una de las principales empresas de reformas en Madrid, presta especial atención a estas transformaciones para ofrecer propuestas modernas, eficientes y con carácter, siempre alineadas con las necesidades del cliente y las tendencias en reformas integrales actuales.



A continuación, se detallan las principales corrientes emergentes que marcarán el rumbo del diseño interior en los próximos meses, así como aquellas tendencias que comienzan a quedar atrás.



1. Materiales naturales y acabados orgánicos

Los materiales naturales siguen ganando terreno, pero en la actualidad lo hacen de forma más sofisticada. Maderas recicladas, piedra sin pulir, arcilla, mármol travertino y tejidos naturales como el lino y el algodón sin tratar, se integran en los espacios como una extensión de la naturaleza dentro del hogar.



Este enfoque biofílico conecta al usuario con el entorno natural, y se acompaña de acabados imperfectos, orgánicos, y texturas que apelan al tacto. Además, hay un aumento del interés por los muebles artesanales y los objetos hechos a mano, aportando autenticidad y calidez a los ambientes.



2. Colores terrosos y tonos calmantes: adiós al gris frío

Los tonos neutros continúan siendo populares, pero se transforman. Los grises fríos y los blancos puros empiezan a ser desplazados por una paleta más cálida e inspirada en la tierra.



Colores como terracota, arena, verde oliva, beige piedra y arcilla roja llenan de carácter los interiores sin necesidad de recurrir a tonos estridentes.



Este cambio responde al deseo de convertir el hogar en un refugio, un espacio calmado, acogedor y emocionalmente equilibrado. Elegir el color de las paredes juega un papel fundamental en esta transformación, y el uso de pintura con efecto mate o con textura (como el estuco veneciano) también está en alza.



3. Diseño curvo y orgánico: el fin de las líneas rectas dominantes

Las líneas rectas y los bordes duros, característicos del minimalismo escandinavo y del estilo industrial, empiezan a ceder protagonismo frente a formas más suaves y envolventes. Se empiezan a ver más muebles curvos, sofás redondeados, mesas con esquinas suaves y elementos arquitectónicos con formas orgánicas, como arcos y hornacinas.



Esta tendencia no solo es estética; responde también a la necesidad de crear espacios que se sientan más humanos, cómodos y fluidos.



4. Cocinas abiertas con elementos semiocultos: nueva configuración funcional

Las cocinas abiertas siguen siendo una de las peticiones más frecuentes en las reformas integrales. Sin embargo, hay un giro importante: ahora se busca integrar la cocina al salón sin que todo esté necesariamente a la vista.



Los muebles altos se reducen, las campanas extractoras se integran al techo o a encimeras, y los paneles correderos, islas con almacenaje oculto y paredes de cristal estriado son elementos cada vez más utilizados. Este enfoque favorece la armonía visual, sin renunciar a la funcionalidad.



5. Lo que va quedando atrás este año



Estilo industrial recargado

Aunque el estilo industrial no desaparece por completo, la versión más rígida, con ladrillos vistos, hierro negro y hormigón pulido por doquier, comienza a parecer obsoleta. Los interiores buscan calidez, algo que el exceso de elementos industriales suele negar.



Muebles low cost sin personalidad

La compra por impulso de muebles de bajo coste y diseño genérico está perdiendo adeptos. Hoy se valora más la durabilidad, el diseño único y la historia detrás de cada pieza. Los consumidores están más conscientes del impacto ambiental y buscan elementos que perduren.



Decoración temática

Los espacios que replican literalmente un estilo (por ejemplo, 100% nórdico, 100% rústico, o completamente "boho") están perdiendo atractivo. Se impone la combinación ecléctica, bien pensada, que refleja la personalidad del usuario en lugar de seguir fórmulas fijas.



Colores ultra fríos o saturados

Los tonos neón, el blanco brillante y los grises azulados están siendo reemplazados por colores más armónicos. El exceso de frialdad o artificialidad ya no encaja con el estilo de vida actual, donde se prioriza el bienestar y la conexión emocional con el entorno.



6. Tecnología invisible e inteligente

La tecnología continúa evolucionando, pero lo hace de forma más discreta. Interruptores ocultos, iluminación inteligente, electrodomésticos conectados por voz y sistemas domóticos integrados en el diseño arquitectónico son parte de las reformas actuales.



El objetivo es lograr hogares funcionales y eficientes, sin que la tecnología interfiera visualmente.



7. Tendencia: espacios multifuncionales y flexibles

Desde la pandemia, los espacios deben adaptarse a nuevas necesidades: trabajo remoto, ejercicio en casa, zonas de descanso y reunión. Por eso, el diseño debe ser flexible, con muebles modulares, separadores móviles, y elementos que permitan transformar una habitación con facilidad según el momento del día.



El futuro del diseño de interiores está en la personalización y la conexión emocional



En Reformas Leinad, los proyectos de reforma y diseño se abordan desde una perspectiva completamente personalizada. Cada hogar debe ser un reflejo fiel de quienes lo habitan.



Las tendencias son una guía, pero el verdadero lujo hoy es crear espacios coherentes, cómodos y emocionalmente resonantes.



Las nuevas propuestas se alejan de lo frío, lo uniforme y lo impersonal. Apuntan hacia lo natural, lo auténtico y lo humano. En este sentido, tanto los materiales como los colores, las formas y la distribución de los espacios evolucionan para dar lugar a viviendas más acogedoras, inteligentes y versátiles.



Este es un momento propicio para optar por un estilo de interiorismo atemporal, funcional y sostenible.



Apostar por soluciones bien diseñadas y adaptadas a las últimas tendencias permite crear espacios duraderos, eficientes y con identidad propia.



