Tenstorrent anuncia una ronda de serie E de 1.500 millones de dólares con una valoración de 6.200 millones

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026.-

La ampliación de capital financiará la fabricación a gran escala y la expansión comercial mundial, mientras los diseñadores de chips, los actores soberanos y las plataformas de inferencia buscan controlar su propia capacidad de computación de inteligencia artificial

Tenstorrent, compañía especializada en computación para inteligencia artificial, ha cerrado una ronda de financiación de serie E de 1.500 millones de dólares, con una valoración posterior a la inversión de 6.200 millones de dólares.



La ronda estuvo liderada por Trace Capital e Innovation X, con la participación de inversores nuevos y existentes, entre ellos Agostinelli Group, ARK Invest, Brett Barna, Cadence Ventures, Eclipse, Fidelity Management & Research Company, Maverick Silicon, Morgan Stanley, Protagonist, Sandisk, T. Rowe Price*, Tether Investments, Troluce Capital, Virtu Financial y XTX Markets.



Tenstorrent utilizará el capital para desplegar servidores Galaxy a gran escala, seguir ofreciendo soporte a modelos de pesos abiertos, incluidos los grandes modelos de lenguaje (LLM) y los modelos de generación de vídeo, y avanzar en el desarrollo de la propiedad intelectual de inteligencia artificial y CPU que licencia a clientes que diseñan sus propios chips.



Tenstorrent comercializa soluciones de computación para inteligencia artificial en todos los niveles de la infraestructura, desde una única tarjeta o estación de trabajo hasta racks, superclústeres y propiedad intelectual personalizada. Gracias a una infraestructura de software de código abierto, los desarrolladores pueden ejecutar modelos de última generación de forma local y las empresas pueden desplegar modelos en sus propias instalaciones, con una latencia y una capacidad de procesamiento líderes en el sector.



"Hemos desarrollado una única arquitectura y la comercializamos en todos los tamaños", afirmó Jim Keller, CEO de Tenstorrent. "El futuro de la computación es abierto, escalable y pertenece a quienes desarrollan soluciones sobre ella. Nuestros inversores también creen en este modelo y agradecemos su apoyo".



"Jim y su equipo aportan décadas de experiencia práctica en chips, software y propiedad intelectual, y estamos entusiasmados de colaborar con Tenstorrent mientras Galaxy continúa ampliando su escala", afirmó Ben Mahdavi, fundador de Trace Capital.



"Pocas empresas diseñan tanto el chip como el software que se ejecuta en él. Tenstorrent hace ambas cosas, y sus resultados en generación de vídeo superan los estándares de referencia del sector antes de lo que esperábamos", afirmó George Bousis, cofundador y socio director de Protagonist. "Estamos encantados de redoblar nuestra inversión en la ronda de serie E para respaldar a Jim y a su equipo durante esta próxima fase de crecimiento".



Las inversiones de T. Rowe Price corresponden a cuentas asesoradas por T. Rowe Price Associates, Inc.



Acerca de Tenstorrent

Tenstorrent es una compañía de computación para inteligencia artificial dirigida por su CEO, Jim Keller, arquitecto de los chips Apple A4/A5, AMD Zen y del chip Full Self-Driving de Tesla. La compañía desarrolla procesadores y sistemas de inteligencia artificial basados en RISC-V para desarrolladores, empresas e infraestructuras soberanas de todo el mundo.



Además de servidores y estaciones de trabajo, Tenstorrent concede licencias de su CPU RISC-V TT-Ascalon y de sus núcleos de inteligencia artificial Tensix a diseñadores de chips, entre ellos Samsung y LG.



Respaldada por Bezos Expeditions, Samsung, LG Electronics, Hyundai Motor Group, Fidelity Management and Research Company y otros inversores, Tenstorrent opera desde Santa Clara, Austin, Toronto, Belgrado, Tokio y Bangalore.



tenstorrent.com



Acerca de Trace Capital

Trace Capital es una firma de inversión que invierte en empresas excepcionales, las adquiere y las desarrolla en distintas etapas de crecimiento y sectores. La firma adopta un enfoque concentrado y a largo plazo hacia empresas que se encuentran a la vanguardia del cambio tecnológico y los sectores que están siendo transformados por él.



Trace Capital fue fundada en 2026 por Ben Mahdavi, quien anteriormente cofundó Quiet Capital y dirigió su estrategia Access. Durante su etapa en Quiet, la firma invirtió en muchas de las principales empresas tecnológicas de la última década.



www.tracecap.com



Acerca de Innovation X

Fundada en 2016 por Roger Monteforte, Innovation X es una firma de capital riesgo especializada en etapas avanzadas que invierte en empresas privadas con tecnologías innovadoras o disruptivas en los ámbitos de la tecnología de defensa, la tecnología financiera, la inteligencia artificial, las infraestructuras y la economía espacial.



Innovation X Advisors gestiona más de 4.500 millones de dólares a través de múltiples fondos, según lo declarado en el formulario ADV a fecha de 31 de diciembre de 2025.



Emisor: Tenstorrent

Contacto

Nombre contacto: Justin Mauldin

Descripción contacto: Salient PR, en nombre de Tenstorrent

Teléfono de contacto: 737.234.0936



