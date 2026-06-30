Tenstorrent establece nuevos récords de rendimiento, lanza TT-Ascalon S y amplía su presencia en Japón

Tenstorrent lanza TT-Ascalon S - Tenstorrent

(Información remitida por la empresa firmante)

En TT-Deploy JP, Tenstorrent estableció nuevos récords de rendimiento en modelos de lenguaje y vídeo, presentó la IP de CPU RISC-V TT-Ascalon S para IA agéntica y se incorpora a la plataforma soberana de inferencia heterogénea de ai& con los superclústeres Tenstorrent Galaxy™, un sistema de propósito general que puede integrarse junto a las GPU o funcionar de forma independiente

Tenstorrent, la empresa de computación para IA dirigida por su CEO Jim Keller, anunció hoy en TT-Deploy JP nuevos récords de rendimiento en modelos de lenguaje y vídeo, el lanzamiento de la IP de CPU RISC-V TT-Ascalon S para IA agéntica y los detalles de su mayor despliegue hasta la fecha: una infraestructura de IA heterogénea y de propósito general en Japón. Todos estos avances se sustentan en una misma base: una arquitectura única que ejecuta las principales cargas de trabajo de IA con mayor rapidez que las GPU y que escala desde un núcleo licenciable hasta un superclúster Tenstorrent Galaxy™ a través de Ethernet estándar.



Esto convierte a la arquitectura Networked AI de Tenstorrent en una solución diferente: abierta, de propósito general, flexible para despliegues heterogéneos o independientes y respaldada por expertos en IA, capaz de adaptarse a los constantes cambios del sector de la inteligencia artificial.



Nuevos récords del sector, desde modelos de lenguaje hasta vídeo

Continuando con la mejora de su rendimiento, Tenstorrent presentó nuevos resultados en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y en generación de vídeo con sincronización labial y audio. En los modelos más recientes que las empresas están implementando actualmente, los superclústeres Tenstorrent Galaxy Blackhole registran:



• Kimi K2.6: 900 tókenes por segundo y usuario, tres veces más rápido que las GPU.



• DeepSeek-R1-0528 671B: más de 400 tókenes por segundo y usuario, frente a los más de 350 obtenidos en TT-Deploy SF.



• LTX 2.3 Fast: generación de vídeo de aproximadamente 6 segundos con 144 fotogramas, resolución 1080p, audio y sincronización labial, cuatro veces más rápido que las GPU.



Diferentes familias de modelos, una única arquitectura y una capacidad que crece de forma casi lineal a medida que se añaden nuevos sistemas Galaxy. El rendimiento de Tenstorrent permite a las empresas escalar de forma eficiente las cargas de trabajo de inferencia de alto nivel.



TT-Ascalon S: Tenstorrent amplía la familia TT-Ascalon con TT-Ascalon S, adaptado a las nuevas cargas de trabajo de IA agéntica

Presentado hoy en TT-Deploy JP, TT-Ascalon S es una CPU RISC-V de alta densidad de cálculo diseñada para IA agéntica. Este tipo de IA depende de la CPU de una forma diferente, menos limitada por la potencia bruta de cálculo que por la orquestación, la entrada/salida y la latencia, y TT-Ascalon S ha sido diseñada específicamente para ello:



• Densidad: basada en TT-Ascalon X, TT-Ascalon S está diseñada para ocupar aproximadamente un 50 % menos de espacio, ofreciendo alrededor de un 140 % más de rendimiento por milímetro cuadrado.



• Eficiencia: diseño compacto y energéticamente eficiente para capas de ejecución de alto rendimiento.



• Latencia: optimizada para los patrones de ejecución mixtos, con múltiples bifurcaciones y conexión con herramientas, habituales en los entornos de ejecución de agentes, lo que favorece una ejecución más predecible.



Además de la IA agéntica, TT-Ascalon S puede utilizarse en servidores de alta eficiencia, SoC para redes y almacenamiento y despliegues en el edge de centros de datos. Al tratarse de una IP RISC-V licenciable, permite a los clientes extender esta misma base arquitectónica a diseños de silicio personalizados.



Diseñada para integrarse o funcionar de forma independiente

La arquitectura Networked AI de Tenstorrent conecta tanto los aceleradores como la CPU. Esta arquitectura unifica computación, memoria y redes mediante Ethernet estándar y una pila de software de código abierto. Los sistemas Galaxy y los superclústeres de Tenstorrent pueden funcionar de forma independiente o integrarse en infraestructuras existentes basadas en GPU sin necesidad de sustituirlas. Los clientes pueden ampliar capacidad sin depender de un único modelo, carga de trabajo o proveedor; los sistemas siguen ofreciendo rendimiento a medida que evolucionan los modelos y la infraestructura permanece bajo el control del cliente. Para las empresas y los países que están construyendo infraestructuras privadas de IA de nueva generación, esa independencia y flexibilidad resultan fundamentales.



"Hemos desarrollado una única arquitectura que ejecuta todo tipo de cargas de trabajo, puede integrarse junto a cualquier infraestructura existente y escala desde un núcleo licenciable hasta un superclúster. Eso permite a una empresa o a un país controlar su propia IA y adaptarse a la única constante en este sector: el cambio. Estamos muy ilusionados por colaborar en Japón con socios clave como ai&, Rapidus, Preferred Networks, Socionext y Turing", afirmó Jim Keller, CEO de Tenstorrent.



Despliegue a escala nacional en Japón

En todo Japón, Tenstorrent proporciona soluciones para proveedores de servicios en la nube, centros de datos e infraestructuras privadas, desde IP licenciables hasta despliegues de superclústeres a gran escala.



Su mayor despliegue hasta la fecha se realiza junto a ai&, la plataforma japonesa integrada verticalmente de IA de vanguardia. ai& ha lanzado su plataforma de inferencia heterogénea para impulsar la IA soberana en Japón. Los sistemas Galaxy y los superclústeres de Tenstorrent respaldan las principales cargas de trabajo de inferencia e IA agéntica y permiten casos de uso como chat, RAG, visión artificial y postentrenamiento, ejecutados íntegramente dentro del país. La plataforma ya ha desplegado más de 120 sistemas Tenstorrent Galaxy, lo que representa la mayor infraestructura de computación soberana para IA de la región.



"ai& se basa en la convicción de que la mejor infraestructura de inferencia dirige cada carga de trabajo al silicio más adecuado. Los superclústeres Galaxy de Tenstorrent han demostrado su eficacia precisamente en las cargas de trabajo que más interesan a nuestros clientes empresariales, y este despliegue representa la mayor infraestructura de computación soberana para IA de Japón. Estamos muy ilusionados con las posibilidades que abre esta colaboración", declaró David Bennett, CEO y cofundador de ai&.



Esta implantación se apoya en una sólida presencia de la compañía en el país. Turing, la empresa de conducción autónoma con sede en Tokio, ha demostrado el funcionamiento de Tenstorrent Blackhole integrado en un vehículo autónomo como prueba de concepto. Asimismo, a través del programa nacional de 2 nm desarrollado junto a Rapidus, adoptado por NEDO y liderado por LSTC, Tenstorrent aporta el chiplet de CPU RISC-V.



Emisor: Tenstorrent

Contacto

Nombre contacto: Justin Mauldin

Descripción contacto: Salient PR

Teléfono de contacto: 737.234.0936



