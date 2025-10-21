TerraMaster F4-425 Plus y F2-425 Plus: NAS híbrido con Intel N150, doble 5GbE y hasta 144 TB

(Información remitida por la empresa firmante)

TerraMaster se enorgullece en presentar las series F4-425 Plus y F2-425 Plus, dos dispositivos híbridos de Network Attached Storage (NAS) diseñados para entusiastas tecnológicos, pequeñas empresas y usuarios domésticos

Madrid, 21 de octubre de 2025.- El F4-425 Plus presenta un innovador diseño de 3+4 bahías, mientras que el F2-425 Plus ofrece una configuración de 3+2 bahías para expansión de nivel de entrada. Ambos están equipados con doble 5GbE de red de alta velocidad, tres ranuras M.2 SSD, protección de privacidad impulsada por IA y capacidades de almacenamiento híbrido de hasta 144TB/84TB. Estos dos productos establecen un nuevo estándar en el mercado NAS con un rendimiento sobresaliente, seguridad de primer nivel y aplicaciones versátiles. Combinados con TerraMaster OS 6 (TOS 6) y la Business Backup Suite (BBS), ofrecen una gestión fluida y protección de datos integral.



Rendimiento potente y escalabilidad

Los F4-425 Plus y F2-425 Plus están impulsados por el procesador Intel N150 de cuatro núcleos (hasta 3.6 GHz), 16GB/8GB de memoria DDR5 y interfaces de red duales 5GbE, alcanzando velocidades de transferencia de hasta 1010 MB/s para manejar con facilidad procesos de datos de alta demanda.

Ambos modelos incorporan un diseño innovador con tres ranuras M.2 SSD (hasta 8TB cada una), que permiten que las M.2 SSD actúen como caché de alta velocidad o como pools de almacenamiento independientes. La tecnología propietaria TRAID de TerraMaster aumenta las velocidades de lectura/escritura en un 30% mientras mejora la fiabilidad y redundancia de los datos, revolucionando la arquitectura de almacenamiento. Cada HDD soporta hasta 30TB, y el almacenamiento puede expandirse sin problemas mediante matrices de almacenamiento conectadas por USB, ofreciendo una escalabilidad prácticamente ilimitada.



Compatibilidad superior con unidades e innovación colaborativa

TerraMaster adopta una filosofía de colaboración abierta, asociándose con fabricantes líderes de discos como Western Digital y Seagate para crear un ecosistema de almacenamiento robusto. Como líder de mercado, TerraMaster realiza pruebas de compatibilidad con más de 50 modelos de discos convencionales para asegurar rendimiento y estabilidad, brindando una experiencia de usuario fiable. A través de estas asociaciones, TerraMaster impulsa la innovación en la tecnología NAS, proporcionando soluciones de almacenamiento eficientes y orientadas al futuro.



Soluciones adaptadas para cada usuario

Entusiastas de la tecnología: Libera posibilidades infinitas

Los F4-425 Plus y F2-425 Plus ofrecen hardware de alto rendimiento y personalización flexible para entusiastas tecnológicos, desbloqueando el potencial creativo.



Hardware robusto: El procesador Intel N150 de cuatro núcleos y 16GB/8GB DDR5, junto con gráficos UHD integrados, ofrecen un potente transcodificado de vídeo 4K/8K y aceleración de hardware para múltiples sesiones. Los puertos duales 5GbE garantizan transferencias de archivos ultrarrápidas y soportan accesos concurrentes de múltiples usuarios. El cifrado AES-NI y la compatibilidad con TRAID/RAID 5 equilibran rendimiento y seguridad.



Virtualización y descargas: Docker Compose y Portainer integrados soportan miles de aplicaciones en contenedores, mientras que VirtualBox permite múltiples máquinas virtuales. Herramientas como Aria2 y qBittorrent optimizan las descargas de medios.



Sistema operativo inteligente: TOS 6 ofrece una interfaz intuitiva con soporte multilingüe, temas dinámicos y optimización con un solo clic para facilidad de uso y fiabilidad.



Integración perfecta con la nube: CloudSync soporta copias de seguridad unidireccionales o bidireccionales con límites de ancho de banda e historial de versiones.



Para más detalles, visitar:

https://www.terra-master.com/es-es/products/f4-425-plus

https://www.terra-master.com/es-es/products/f2-425-plus



Seguir a TerraMaster en redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/terramasteroffi...



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional enfocada en soluciones de almacenamiento innovadoras para hogares, negocios y empresas. Con un compromiso con el rendimiento, la fiabilidad y el diseño fácil de usar, TerraMaster ofrece productos NAS y DAS de vanguardia para satisfacer diversas necesidades de almacenamiento.





Contacto

Nombre contacto: Mike Yang

Descripción contacto: TerraMaster

Teléfono de contacto: 17888557842





Emisor: TerraMaster