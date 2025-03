TerraMaster lanza la D4-320U, expansión USB 3.2 de 10Gbps en rack 4 bahías ultracorto para NAS y servidores

(Información remitida por la empresa firmante)

Shenzhen, China, 19 de marzo

TerraMaster, un líder confiable en soluciones de almacenamiento innovadoras, presenta con orgullo la D4-320U, una compacta unidad DAS (almacenamiento de conexión directa) en formato rack de 1U y 4 bahías, diseñada para oficinas pequeñas, usuarios domésticos y entornos de TI

Combinando un diseño en rack que ahorra espacio, una capacidad de almacenamiento masiva de 88TB y un rendimiento ultrarrápido de 10 Gbps USB 3.2 Gen2, la D4-320U ofrece una versatilidad y eficiencia inigualables para las demandas modernas de datos.



Principales características de la D4-320U

Diseño compacto para una implementación sencilla



La D4-320U redefine la conveniencia con su formato rack de 1U miniaturizado. Con solo 241 mm (9,49 pulgadas) de profundidad, es un 50 % más corta que los chasis tradicionales y pesa 3,2 kg. Su diseño delgado permite que encaje fácilmente en racks de servidores estándar sin necesidad de rieles, simplificando la instalación. Su estructura eficiente maximiza la utilización del espacio en centros de datos, armarios de almacenamiento, escaleras u oficinas, convirtiéndola en una opción ideal para pequeñas empresas y usuarios SOHO que buscan soluciones de almacenamiento centralizadas.



Almacenamiento masivo de 88TB

Con soporte para hasta cuatro discos, la D4-320U ofrece una capacidad máxima impresionante de 88TB (utilizando discos de 22TB, con futuras capacidades pendientes de verificación de compatibilidad). Funciona en modo de disco único por defecto, pero los usuarios pueden emplear herramientas de RAID de terceros para crear arreglos, satisfaciendo necesidades de almacenamiento que van desde bibliotecas multimedia hasta copias de seguridad empresariales.



Transferencia de datos a alta velocidad de 10 Gbps

Equipada con el protocolo USB 3.2 Gen2, la D4-320U alcanza un ancho de banda de 10 Gbps. Cuando se combina con cuatro HDD WD Red de 8TB, ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 1.016 MB/s. Incluso con un único SSD WD Red de 1TB, los usuarios pueden disfrutar de velocidades de lectura de 510 MB/s. Este rendimiento excepcional garantiza un acceso y transferencia de datos ultrarrápidos, ideal para profesionales y entusiastas.



Expansión para NAS

Optimizada para dispositivos NAS de TerraMaster con TOS 5.1 o superior, la D4-320U se conecta mediante USB para expandir los pools de almacenamiento y crear arreglos a través del potente sistema TOS. Esto la convierte en un complemento ideal para los usuarios que buscan ampliar fácilmente la capacidad de su NAS.



Conectividad Plug & Play

La D4-320U ofrece una experiencia plug-and-play sin necesidad de controladores, siendo compatible con macOS, Windows, Linux, Ubuntu, TrueNAS, Unraid y más. Gracias a la compatibilidad con protocolos USB, se conecta sin problemas a PCs, televisores, servidores y decodificadores. Se incluyen cables USB A a C y C a C de 0,8 m, compatibles con USB 3.0, 3.1, 3.2, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4 para una conexión estable y de alta velocidad.



Funciones avanzadas de seguridad y eficiencia

Protección de energía: Previene daños por fuentes de alimentación incompatibles, garantizando la durabilidad del hardware.



Recuperación de energía: Una memoria inteligente permite recuperar el estado del dispositivo tras cortes de energía: permanece apagado tras un apagado normal o se enciende automáticamente tras interrupciones, ideal para servidores y NAS desatendidos.



Hibernación inteligente: Los discos entran en modo de suspensión junto con el sistema anfitrión, reduciendo el desgaste y el consumo energético, prolongando su vida útil.



Refrigeración silenciosa: Un ventilador silencioso con control de temperatura y flujo de aire optimizado mantiene los discos fríos y silenciosos, incluso bajo carga máxima.



Copias de seguridad automatizadas con facilidad

Con TPC Backupper de TerraMaster para Windows (8/8.1/10/11), los usuarios pueden programar copias de seguridad incrementales o diferenciales de carpetas y particiones en la D4-320U o un NAS de TerraMaster.



Más dispositivos de almacenamiento de TerraMaster

Junto con la D4-320U, se ha lanzado el dispositivo de almacenamiento RAID D5-310 de 5 bahías, estableciendo una estrategia de productos "empresarial + personal". Los usuarios pueden adquirir estos nuevos productos a través de la Tienda Oficial de TerraMaster y distribuidores autorizados, con 2 años de garantía.



Más información: https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-das/d4-320u.html



Sobre TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional especializada en el desarrollo de soluciones de almacenamiento innovadoras, incluyendo almacenamiento en red (NAS) y almacenamiento de conexión directa (DAS), que han ganado popularidad en más de 40 países y regiones. Con 10 años de experiencia en tecnología de almacenamiento, la marca atiende las necesidades de usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas, y grandes corporaciones.





Contacto

Nombre contacto: Mike Lee

Descripción contacto: Marketing Manager

Teléfono de contacto: +86 755 81798272