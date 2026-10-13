Thinkia, nuevo Select partner del Claude Partner Network de Anthropic

Thinkia, nuevo Select partner del Claude Partner Network - Thinkia

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora AI-native refuerza su práctica de Claude con un equipo certificado y casos de uso en producción en clientes

Madrid, 13 de octubre de 2026.- Thinkia, consultora AI-native especializada en el diseño e implantación de sistemas empresariales basados en inteligencia artificial, se incorpora como Select partner al Claude Partner Network, el programa de partners de Anthropic.



Thinkia ha construido durante 2026 su práctica de Claude, powered by Anthropic, en tres frentes:



• Un equipo con profesionales certificados por Anthropic.



• Casos de uso con Claude desplegados en producción en clientes.



• Historias de cliente publicadas que documentan ese trabajo.



El reconocimiento llega en un momento en el que muchas organizaciones ya han probado la inteligencia artificial generativa, pero les cuesta llevarla más allá del piloto. El problema rara vez es acceder a los modelos. El reto es que la IA funcione integrada, segura y gobernada dentro de los procesos y sistemas que mueven el negocio.



Ese es el terreno en el que trabaja Thinkia con Claude:



• Agentes que operan en producción con límites, validación y supervisión humana en las decisiones críticas.



• Desarrollo de software asistido por IA.



• Integración con los sistemas que ya tiene cada organización.



• Gobierno desde el diseño: trazabilidad, seguridad y control del consumo.



"Este reconocimiento no es un punto de llegada. Valida algo que para nosotros es innegociable: la inteligencia artificial tiene que funcionar en producción, dentro de los procesos que hacen funcionar el negocio, y no quedarse en un piloto. Seguiremos certificando a nuestros equipos y llevando Claude a más organizaciones, con el gobierno integrado desde el primer día", afirma Rafael Conde del Pozo, CEO y cofundador de Thinkia.



Thinkia seguirá ampliando su equipo certificado y el número de casos de uso de Claude en producción en clientes.



Más información: thinkia.com/partners/anthropic y claude.com/partners



Sobre Thinkia

Thinkia es una consultora global AI-Native especializada en el diseño e implantación de sistemas empresariales basados en inteligencia artificial. Con presencia internacional, ayuda a las organizaciones a integrar la IA en su modelo operativo mediante arquitectura, integración, gobernanza y transformación orientada a impacto real de negocio.

Contacto

Nombre contacto: Evana Bermejo

Descripción contacto: Thinkia

Teléfono de contacto: 91 1562064