Tilo de Gamonales; finca para rodajes y producciones audiovisuales en Madrid - Tilo de Gamonales

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de septiembre de 2026.-

A 45 minutos del centro de Madrid, Tilo de Gamonales reúne 180 hectáreas privadas, arquitectura histórica, naturaleza y una infraestructura flexible para rodajes de cine, publicidad, televisión y fotografía.

Elegir una localización para una producción audiovisual no consiste únicamente en encontrar un paisaje atractivo. El espacio también debe facilitar el acceso de los equipos, permitir una buena organización, ofrecer privacidad y adaptarse a las necesidades técnicas del proyecto.

Tilo de Gamonales responde a esas dos dimensiones: funciona como escenario y como base operativa. La finca está situada en Valdemorillo, dentro del entorno de El Escorial y a unos 45 minutos del centro de Madrid. Su ubicación permite mantener la proximidad a la capital sin renunciar al silencio, la naturaleza ni el control del espacio.

Con cerca de 180 hectáreas privadas y valladas, Tilo de Gamonales ofrece un entorno especialmente versátil para productoras audiovisuales, agencias de publicidad, fotógrafos, marcas y equipos creativos que buscan una finca para rodajes en Madrid.

Una localización donde el equipo puede trabajar sin interferencias

El aislamiento constituye una de las principales ventajas de la finca. El paisaje queda alejado de núcleos urbanos, tráfico, peatones y elementos visuales ajenos a la producción.

Esta privacidad permite controlar mejor el sonido, la circulación interna y el acceso a la propiedad. También facilita los rodajes nocturnos, las grabaciones con animales, la instalación de estructuras temporales y el desarrollo de producciones que requieren discreción.

La amplitud del terreno permite distribuir las distintas áreas de trabajo sin que interfieran entre ellas. Producción puede organizar zonas independientes para vehículos técnicos, material, maquillaje, vestuario, catering, descanso, aparcamiento o alojamiento.

Esta distribución reduce desplazamientos innecesarios y ayuda a que cada departamento trabaje con mayor autonomía.

Diferentes escenarios dentro de una misma finca

Tilo de Gamonales reúne ambientes naturales y arquitectónicos muy distintos dentro de una única propiedad. Esta variedad permite producir escenas con registros visuales diferentes sin trasladar al equipo a otra localización.

El cortijo principal, construido hace más de 200 años, responde a la arquitectura castellano-manchega de inspiración herreriana. Sus líneas sobrias, los materiales tradicionales y las proporciones equilibradas conectan visualmente con el paisaje histórico de El Escorial.

El conjunto incluye un gran patio central presidido por un tilo centenario, viviendas independientes, salones, chimeneas, jardines y una piscina tipo alberca. La arquitectura puede funcionar como escenario principal o como apoyo para producción, alojamiento, maquillaje y vestuario.

En los exteriores, la finca combina praderas abiertas, caminos rurales, encinas, fresnos, robles, enebros y zonas de jaras. El paisaje mantiene horizontes amplios y carece de construcciones urbanas visibles, una condición especialmente útil para películas, series, campañas de moda y producciones de época.

El río Aulencia y un puente histórico como recursos escénicos

El río Aulencia atraviesa la propiedad y añade un elemento poco habitual entre las localizaciones para rodajes cerca de Madrid. El agua introduce movimiento, reflejos, vegetación de ribera y nuevas posibilidades de composición dentro del paisaje.

Junto al río aparece un puente histórico vinculado a la época de Felipe II. Este enclave combina arquitectura, agua y naturaleza, por lo que puede adaptarse a escenas históricas, narrativas rurales, campañas editoriales o producciones que buscan una atmósfera atemporal.

La finca también ofrece vistas hacia el pantano de Valmayor, la sierra y el entorno de El Escorial. Esta variedad permite trabajar planos abiertos, escenas junto al agua y paisajes naturales sin abandonar la propiedad.

Una finca para cine, publicidad, televisión y fotografía

Las características de Tilo de Gamonales permiten acoger producciones audiovisuales de formatos y escalas diferentes.

La finca puede utilizarse para:

Rodajes de películas y series.

Spots publicitarios.

Programas y producciones de televisión.

Videoclips.

Campañas de moda.

Editoriales y sesiones fotográficas.

Fotografía artística y de producto.

Contenido corporativo.

Branded content.

Presentaciones y producciones vinculadas a marcas.

La combinación de interiores, arquitectura histórica y paisaje natural permite construir varias atmósferas durante una misma jornada. Una producción puede trabajar en el cortijo, trasladarse al patio, grabar en las praderas y terminar junto al río sin asumir nuevos desplazamientos ni reorganizar toda la logística.

Infraestructura adaptable a cada producción

Tilo de Gamonales ofrece acceso para vehículos técnicos y transporte de material, zonas de aparcamiento, espacios para catering y áreas que pueden destinarse a maquillaje, vestuario, producción o descanso.

La propiedad también permite instalar carpas, decorados, sets y estructuras temporales. Las antiguas cuadras y las zonas acondicionadas para animales amplían las posibilidades para proyectos que incluyen caballos u otros animales.

Los equipos pueden solicitar servicios adicionales como seguridad, personal auxiliar, generadores, mobiliario, catering, conexión wifi y coordinación logística. La finca estudia cada proyecto de forma individual para adaptar los espacios y recursos a las necesidades reales de la producción.

Además, las dos viviendas independientes permiten alojar a parte del equipo, producción, dirección o talento durante rodajes de varios días. Esta posibilidad reduce desplazamientos diarios y facilita las jornadas con horarios tempranos o grabaciones nocturnas.

Una alternativa a las limitaciones de las localizaciones urbanas

Las localizaciones urbanas pueden aportar una estética concreta, pero también obligan a convivir con tráfico, ruido, peatones, permisos, restricciones horarias y problemas de aparcamiento.

Una finca privada ofrece otro nivel de control. El equipo puede organizar el espacio de acuerdo con su plan de producción, mantener material dentro de la propiedad y adaptar los horarios con mayor flexibilidad.

Tilo de Gamonales combina esta libertad operativa con una conexión cómoda con Madrid. No obliga a elegir entre proximidad y aislamiento: ofrece ambas condiciones dentro de una misma localización.

Un paisaje auténtico al servicio de la producción

Tilo de Gamonales no funciona como un decorado cerrado ni como un espacio preparado para representar un único estilo. La finca ofrece un paisaje real que cada producción puede interpretar y transformar.

La arquitectura histórica, las praderas, el río, los caminos y la vegetación permiten construir relatos rurales, históricos, contemporáneos, editoriales o publicitarios. Al mismo tiempo, la extensión de la propiedad facilita el trabajo técnico que permanece fuera de cámara.

Esta combinación convierte a Tilo de Gamonales en una finca para rodajes en Madrid capaz de responder tanto a las necesidades visuales como a la operativa de una producción.

Las productoras, agencias y equipos interesados pueden solicitar información, dossier de localizaciones, disponibilidad o una visita técnica previa para valorar los espacios y estudiar las necesidades específicas de cada proyecto.

Contacto

Emisor: Tilo de Gamonales

Contacto: Tilo de Gamonales

Email de contacto: info@tilodegamonales.com