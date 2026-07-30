Timur Turlov anuncia su candidatura a la presidencia de la FIDE

Vishy Anand y Timur Turlov - Campeonato Mundial de Ajedrez 2024 - Lennart Ootes/FIDE.

(Información remitida por la empresa firmante)

Timur Turlov, CEO de Freedom Holding Corp. y presidente de la Federación de Ajedrez de Kazajistán, ha anunciado su candidatura a la presidencia de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Las elecciones se celebrarán los días 26 y 27 de septiembre de 2026 en Samarcanda (Uzbekistán), durante la Asamblea General de la organización y coincidiendo con la 46.ª Olimpiada Mundial de Ajedrez

Madrid, 30 de julio.- El anuncio se produce después de que Turlov fuera propuesto inicialmente para vicepresidente de la FIDE. "Hoy, una federación con un siglo de historia se encuentra en una encrucijada. El progreso que hemos logrado no puede detenerse ni deshacerse. Creo que debemos acelerarlo, dotarlo de un nuevo impulso y seguir avanzando. Por eso he decidido presentar mi candidatura a la presidencia de la Federación Internacional de Ajedrez", afirmó.



Timur Turlov preside la Federación de Ajedrez de Kazajistán desde 2023, donde ha impulsado la modernización del ajedrez e invertido más de 75 millones de dólares en su desarrollo. Desde 2024, también preside la Federación Internacional de Ajedrez Escolar.



"Tengo muchos proyectos en los que puedo desarrollar mi potencial como empresario y líder. Esta decisión responde a algo completamente distinto. Creo sinceramente que el ajedrez mundial tiene hoy una oportunidad única para dar el siguiente paso en su desarrollo y, si mi experiencia puede ser útil para la comunidad ajedrecística internacional, asumir esta responsabilidad merece la pena", señaló.



Su programa se estructura en torno a tres prioridades: digitalización e inteligencia artificial, ajedrez escolar y sostenibilidad financiera de las federaciones nacionales.



La principal iniciativa digital propone crear una plataforma unificada de la FIDE con una cuenta única para cada jugador, que reúna su historial de clasificación, resultados y competiciones en línea. También incorporaría herramientas de inteligencia artificial para el análisis de partidas, el entrenamiento y la supervisión del juego limpio, inspirándose en KazChess ID, el ecosistema digital de la Federación de Ajedrez de Kazajistán. "Si este modelo funciona a escala nacional, no hay ninguna razón para que no pueda ampliarse al ámbito de la federación internacional", explicó Turlov.



En el ámbito del ajedrez escolar, propone extender internacionalmente la experiencia de Kazajistán y las iniciativas de la Federación Internacional de Ajedrez Escolar. Asimismo, plantea ayudar a las federaciones nacionales a desarrollar fuentes sostenibles de ingresos mediante alianzas, programas de patrocinio y una gestión profesional de activos.



Turlov confirmó que Viswanathan Anand será el candidato a vicepresidente de su candidatura. "Vishy no necesita presentación en el mundo del ajedrez. Es uno de los mejores jugadores de la historia y una persona profundamente respetada en todos los continentes. En los últimos años ha demostrado ser también un gran líder, con un profundo conocimiento del funcionamiento de la FIDE. Su presencia en nuestro equipo garantiza la continuidad y la preservación del excelente trabajo realizado hasta ahora. Para mí es un gran honor que haya aceptado unirse a nuestro proyecto", afirmó.



Finalmente, Turlov destacó una visión más amplia de su candidatura."El equipo que se presenta a estas elecciones es verdaderamente internacional y yo represento a Kazajistán, esa middle power de la que ha hablado nuestro presidente. La FIDE reúne a unas 200 federaciones nacionales con culturas, regiones e intereses muy diversos, por lo que resulta fundamental encontrar el equilibrio y adoptar decisiones que beneficien al conjunto de la comunidad ajedrecística. Estoy convencido de que puedo aportar a la Federación los principios de equilibrio y diálogo respetuoso que caracterizan la política exterior de Kazajistán", concluyó.



Emisor: Freedom Holding Corp.



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