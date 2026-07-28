TIS y EuroFinance revelan que los tesoreros corporativos evalúan activamente la IA, pero dudan en adoptarla

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(Información remitida por la empresa firmante)

Berlín, 28 de julio 2026.- El análisis en profundidad de EuroFinance, respaldado por Treasury Intelligence Solutions (TIS), entrevistó y encuestó a responsables de tesorería corporativa y concluyó que, aunque consideran la IA una herramienta potente para la previsión de tesorería, varias preocupaciones están frenando su adopción, al menos por ahora

Treasury Intelligence Solutions (TIS) , una solución de primer nivel para pagos y gestión de tesorería, colaboró con la asociación de investigación y comercio EuroFinance en una iniciativa de investigación que reveló que casi la mitad de los principales equipos financieros corporativos están considerando el uso de inteligencia artificial en la previsión de tesorería, aunque un porcentaje similar está posponiendo su adopción debido a sus preocupaciones sobre esta tecnología.



El análisis en profundidad de EuroFinance, IA en tesorería: precisión, inteligencia y el futuro de la previsión de tesorería, reúne investigación propia, datos de encuestas y perspectivas de responsables de tesorería de Microsoft, Siemens Energy y otras compañías para evaluar dónde está generando valor la IA y dónde sigue estando limitada su adopción.



Uno de los principales resultados de la encuesta es que el 46 % de los tesoreros corporativos y los equipos de tesorería están evaluando activamente soluciones de IA, más que cualquier otra tecnología nueva. Sin embargo, el 47 % de los tesoreros afirmó que, aunque conoce el caso de uso de la IA en la previsión de tesorería, no tiene planes inmediatos para adoptarla.



Charles Bennett, director de producto de TIS, afirmó que esto demuestra la complejidad del reto al que se enfrentan los tesoreros a la hora de adoptar la IA.



"En TIS, consideramos la IA una poderosa herramienta que pone de manifiesto las deficiencias en la calidad de los datos y en las hipótesis de previsión que los modelos tradicionales toleran de forma silenciosa", afirmó Bennett. "Más de la mitad de los tesoreros identifica la calidad de los datos como el principal obstáculo para la precisión de las previsiones de tesorería. La IA lo revela con mayor rapidez y claridad, obligando a las organizaciones a abordar las causas fundamentales en lugar de sortearlas".



A pesar de esta realidad, los tesoreros dudan en adoptar herramientas de IA debido a unas bases de datos deficientes, las dificultades para integrar sistemas heredados y la desconfianza en los resultados generados por la IA. Por ello, resulta esencial garantizar la calidad de los datos y desarrollar un conocimiento profundo del funcionamiento de los modelos de IA, señaló Bennett.



Siemens Energy ha comenzado a utilizar aprendizaje automático e IA en la previsión de tesorería. Robert McAnally, vicepresidente sénior y responsable de Tesorería y Finanzas Corporativas, coincidió en que la capacidad de confiar en los resultados de la IA depende de conocer cómo se generan. "No se pueden ignorar los datos y las hipótesis que sustentan los modelos impulsados por IA", afirmó.



Esto adquiere especial importancia en momentos de cambios geopolíticos y volatilidad, ya que la confianza en los resultados de la IA depende de comprender los factores macroeconómicos subyacentes que influyen en ellos.



Según Khaloud Alhammadi, directora de Tesorería, el aumento de la volatilidad geopolítica y macroeconómica planteó un reto particular para la previsión de tesorería de Abu Dhabi Ports y puso de manifiesto las vulnerabilidades de los modelos tradicionales de previsión.



"Los modelos tradicionales se basaban en datos históricos, un comportamiento estable de los clientes y condiciones de pago predecibles", afirmó. "Cuando esas hipótesis dejaron de mantenerse, la precisión disminuyó rápidamente, incluso aunque la tecnología subyacente fuera buena".



El uso de soluciones de IA "no fue una solución milagrosa", señaló Alhammadi, pero permitió identificar deficiencias en los datos, la gobernanza y las hipótesis de previsión. La IA demostró ser especialmente útil como herramienta de apoyo a la toma de decisiones, al mejorar el control sobre los flujos de caja a corto y medio plazo, el capital circulante y los colchones de liquidez.



La investigación de EuroFinance también incluye las perspectivas de altos responsables de tesorería de Creative Artists Agency, Ultragenyx y Cloud Software Group. Sus conclusiones transmiten un mensaje coherente: la IA puede ayudar a los equipos de tesorería a interpretar patrones, cuestionar hipótesis y responder con mayor rapidez en entornos volátiles, pero el criterio humano sigue siendo esencial cuando las previsiones influyen en decisiones de financiación, liquidez, asignación de capital y riesgo.



"La IA debe complementar la experiencia del tesorero, no sustituirla", afirmó Bennett, de TIS. "Los tesoreros que liderarán en los próximos años serán aquellos que traten la IA como un catalizador para mejorar la toma de decisiones y no únicamente como una herramienta para reducir el trabajo manual".



Entre otros resultados destacados de la encuesta de EuroFinance a responsables de tesorería:



• El 38 % afirmó que el caso de uso más adecuado para la IA es la previsión de flujos de caja.



• El 16 % señaló que la IA será "esencial para la misión" de sus procesos durante los próximos 24 meses, mientras que el 43 % indicó que será "importante, pero complementaria".



• Solo el 4 % afirmó que los procesos de IA ya estaban en producción, mientras que el 7 % señaló que no estaba considerando la IA en absoluto.



Para los directores financieros y responsables de tesorería, las implicaciones generales de esta iniciativa de investigación son significativas: en un futuro próximo, la IA complementará los procesos de previsión en lugar de sustituirlos, pero, a medida que las organizaciones refuercen sus bases de datos y marcos de gobernanza, las capacidades de previsión de la IA podrían pasar de generar mejoras graduales de eficiencia a proporcionar una verdadera diferenciación competitiva.



TIS respaldó la iniciativa de investigación de EuroFinance para contribuir a ampliar el conocimiento de la comunidad de tesorería sobre la IA en términos prácticos y operativos. La plataforma de la compañía conecta los pagos empresariales, la gestión de tesorería, la previsión, la conectividad bancaria, la prevención del fraude y los flujos de trabajo de cumplimiento normativo en entornos globales complejos. TIS presta servicio a más de 300 clientes B2B, 39.000 usuarios activos y 150 países, ofrece 11.000 opciones de conexión bancaria y gestiona un volumen anual de pagos de 2,9 billones de dólares.



El análisis en profundidad de TIS y EuroFinance IA en tesorería: precisión, inteligencia y el futuro de la previsión de tesorería está disponible para su descarga . Para obtener más información sobre las soluciones de TIS para pagos globales y gestión de tesorería, visitar tispayments.com.





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