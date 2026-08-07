Trabajar desde un coworking: Català Reinón Abogados explica qué responsabilidades mantiene la empresa

¿Puede un coworking convertirse en el centro de trabajo de una empresa? Català Reinón Abogados responde - Català Reinón Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

El auge de los espacios compartidos plantea dudas sobre teletrabajo, prevención de riesgos, accidentes laborales, control empresarial y protección de datos.

Barcelona, 7 de agosto de 2026.- El panorama laboral ha cambiado de forma acelerada. La consolidación del trabajo híbrido y la búsqueda de mayor flexibilidad han llevado a numerosas empresas a reducir sus oficinas tradicionales e instalar equipos, delegaciones o trabajadores desplazados en espacios compartidos. Esta realidad plantea una pregunta relevante: ¿puede un coworking considerarse el centro de trabajo de una empresa y qué consecuencias tiene para la relación laboral?

Desde el despacho de abogados en Barcelona, Català Reinón Abogados, explican que la respuesta depende de cómo se organice realmente la prestación de servicios. Aunque el coworking pertenezca a un tercero, puede constituir el lugar habitual y efectivo en el que el trabajador desarrolla su actividad. Esta circunstancia genera obligaciones para la empresa que no desaparecen por utilizar unas instalaciones ajenas.

Una de las cuestiones principales es la prevención de riesgos laborales. La empresa continúa obligada a garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores, evaluar los riesgos asociados al puesto y adoptar las medidas necesarias. Cuando en un mismo espacio coinciden empleados y profesionales de distintas organizaciones, también cobra especial importancia la coordinación de actividades empresariales y el intercambio de información preventiva.

La utilización de un coworking en Barcelona, puede responder a situaciones muy diferentes. Puede tratarse de una oficina estable, de una delegación empresarial, de un espacio utilizado ocasionalmente o del lugar elegido para desarrollar trabajo a distancia. La calificación concreta condicionará aspectos como la necesidad de formalizar un acuerdo de trabajo a distancia, la compensación de gastos, la dotación de medios, el registro horario o el sistema de control empresarial. La Ley de trabajo a distancia exige que el acuerdo escrito identifique, entre otros extremos, los medios necesarios, los gastos, el horario y el lugar elegido para prestar servicios.

También deben protegerse la información confidencial, los datos personales y la intimidad de los trabajadores. El uso de redes compartidas, salas comunes o dispositivos externos obliga a establecer protocolos internos adecuados y a delimitar claramente las responsabilidades de la empresa y del gestor del espacio.

El equipo de abogados laboralistas en Madrid, de Català Reinón señala que una regulación insuficiente puede originar conflictos sobre condiciones de trabajo, compensación de gastos, accidentes laborales, prevención de riesgos, control horario o modificación del lugar habitual de prestación de servicios.

Los coworkings ofrecen flexibilidad, ahorro y una ubicación profesional, pero no constituyen espacios ajenos al Derecho laboral. Una correcta regulación contractual, preventiva y organizativa permite aprovechar sus ventajas sin comprometer los derechos de los trabajadores ni la seguridad jurídica de la empresa.

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