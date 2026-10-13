Transporte de maquinaria industrial y agrícola; qué revisar antes de mover una máquina en España - Transvolando

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre

El traslado de equipos industriales y agrícolas forma parte de operaciones habituales como un cambio de nave, una reorganización de planta, la entrega de maquinaria nueva, un envío al taller o el movimiento entre obras. Sin embargo, las dimensiones, el peso y las características de cada equipo obligan a preparar cada operación con precisión. Transvolando, agencia especializada en transporte B2B, señala varios aspectos que conviene revisar antes de organizar un transporte de maquinaria en España.

Medidas, peso y tipo de camión: la información que condiciona el traslado

El primer paso consiste en disponer de los datos técnicos de cada pieza. Las medidas y el peso deben proceder de la ficha técnica y no de estimaciones visuales. También resulta necesario conocer el centro de gravedad, los puntos de amarre indicados por el fabricante y los accesorios que viajarán junto con la máquina.

Esta información determina el vehículo necesario. En función del peso, la altura y las dimensiones de la carga, puede utilizarse una plataforma, una góndola o una cama baja. Una medida incorrecta puede provocar que el vehículo desplazado hasta el punto de carga no resulte adecuado para la operación.

Las dimensiones también determinan cuándo el traslado deja de encajar en un transporte convencional. Una anchura superior a 2,55 metros o una altura total superior a 4 metros sobre la plataforma puede requerir su consideración como transporte especial. En estos casos es necesario planificar la ruta exacta y atender a las autorizaciones y horarios de circulación correspondientes. Según las dimensiones, también puede ser necesario un vehículo de acompañamiento. Son operaciones que requieren planificación previa y que no deben plantearse con apenas unos días de margen.

Carga, descarga y trincaje: tres puntos que deben coordinarse

La planificación continúa en origen y destino. Cuando resulta necesaria una grúa, su disponibilidad debe coordinarse con la llegada del camión tanto durante la carga como durante la descarga. Además, es importante comprobar previamente que el destino dispone del espacio y los accesos necesarios para la entrada y maniobra de una góndola.

El trincaje constituye otro punto esencial del transporte de maquinaria. Las cinchas deben colocarse en los puntos previstos por el fabricante, mientras que cabinas y componentes sensibles requieren una protección adecuada. Los accesorios independientes deben viajar correctamente sujetos, por ejemplo sobre palés cuando corresponda.

En maquinaria agrícola, las dimensiones exigen una comprobación especialmente precisa. Un tractor o un apero puede presentar medidas diferentes dependiendo de su configuración. Una máquina equipada con pala, por ejemplo, no ocupa el mismo espacio que el mismo equipo sin ella.

La preparación documental y técnica previa permite definir correctamente el vehículo, los medios de carga y la ruta antes de iniciar el traslado. Para Transvolando, la planificación de los transportes especiales parte precisamente de disponer de información fiable sobre cada equipo y de coordinar las distintas fases de la operación antes de que el camión llegue al punto de origen.

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