Traspaso Restaurante: la nueva propuesta que revoluciona la compraventa de bares y restaurantes en España

España, 16 de septiembre de 2025.- La compraventa de un bar o restaurante es mucho más que una simple operación comercial: suele marcar el final de una etapa o el comienzo de otra llena de ilusión. Detrás de cada traspaso hay historias de jubilación, mudanzas y cambios de rumbo personal, momentos de ilusión, pero también de incertidumbre, algo que Luis Puig conoce bien. Tras consolidarse como referente en la compraventa de clínicas dentales con Traspaso Dental, este abogado especializado en fusiones y adquisiciones (ex Cuatrecasas) ha lanzado Traspaso Restaurante, una plataforma que irrumpe en el sector hostelero para profesionalizar estos procesos sin perder la cercanía humana.

Traspasar un negocio de hostelería nunca es sencillo. Cada operación tiene sus peculiaridades, pero en la mayoría subyace un cambio vital: la jubilación próxima, una mudanza o el deseo de cerrar un ciclo. Son decisiones que requieren confidencialidad, método y asesoramiento experto, y no es raro que muchas compraventas se prolonguen entre 3 y 6 meses. “La mayoría de propietarios nunca ha pasado por algo así y agradece que alguien les lleve de la mano”, comenta Luis Puig, subrayando la importancia de un acompañamiento integral en lo legal, financiero e incluso emocional.

Traspaso Restaurante aporta rigor y tranquilidad en esos momentos decisivos. Su propuesta se articula en tres pilares. Primero, información fiable: antes de publicar un negocio, la plataforma realiza una auditoría verificando licencias, aforo, alquiler, equipamiento, personal y cuentas. Solo se pone a la venta aquello que cumple los requisitos. Segundo, acompañamiento experto: para el vendedor, Traspaso Restaurante ofrece una valoración gratuita y gestiona de principio a fin la promoción, las visitas (solo con compradores filtrados), la negociación y la documentación hasta la firma. Al comprador le brinda asesoramiento personalizado, revisión objetiva del precio y apoyo legal-fiscal durante todo el proceso. En otras palabras, nadie camina solo. Tercero, confidencialidad: muchos dueños prefieren vender sin que lo sepan sus empleados o clientes hasta tener el trato prácticamente cerrado. Por eso, la plataforma cuida el anonimato mediante acuerdos de confidencialidad y filtrando rigurosamente a los interesados, protegiendo la identidad y la reputación del negocio en todo momento.

El portal online de Traspaso Restaurante también acelera la toma de decisiones. Permite buscar locales por ubicación, tipo de negocio y consultar los datos clave de cada oportunidad: superficie, alquiler, terraza, salida de humos, facturación, etc.

Luis Puig lo tiene claro: “Cuando los datos son transparentes y el proceso está ordenado, la negociación es justa y el valor del negocio se preserva”.

La apuesta por profesionalizar el traspaso llega en un momento exigente para el sector hostelero. A los márgenes sensibles al coste laboral, al precio de la energía y a la estacionalidad se suma ahora un relevo generacional: la generación del baby boom empieza a jubilarse y multiplica los procesos de transición de negocios. En paralelo, se avecina la implantación de Verifactu, el sistema de facturación verificada, que obligará a muchas empresas a adaptarse tecnológicamente y pondrá el sector en una situación compleja. El resultado ya se nota: crece el número de negocios en traspaso y se acorta la ventana para decidir bien. Por eso es clave disponer de información fiable y seguir un proceso ordenado de principio a fin. Esta profesionalización, inspirada en las grandes operaciones corporativas, busca reducir incertidumbres y agilizar decisiones en un mercado tan atomizado como competitivo.

Traspaso Restaurante ya opera en toda España, lo que le permite conectar a propietarios y emprendedores de todo el país. La compañía es un aliado único para quien desea vender su negocio por su valor real o para quien busca entrar o crecer en la hostelería sin sorpresas. Con el bagaje de Traspaso Dental y un equipo especializado en hostelería, aporta al sector un estándar profesional que preserva el valor construido y asegura transiciones ordenadas y transparentes.

Luis Puig concluye que la misión de la compañía va más allá de cerrar operaciones y que el objetivo es que cada traspaso resulte un éxito para todas las partes. Al final, en cada bar que cambia de manos están el legado de quien se va y las ilusiones de quien llega; Traspaso Restaurante aspira a que ese relevo, hecho con rigor y empatía, se convierta en una historia de éxito compartido.

