Últimas plazas para el Máster en Medicina Integrativa de Kenzen Formación (120 ECTS). Inicio el 1 de marzo - Kenzen Formación

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de enero de 2026.-

Kenzen Formación, institución de referencia en Medicina Integrativa y Psiconeuroinmunología (PNI), ha abierto la convocatoria final para cubrir las últimas plazas de su Máster en Salud y Medicina Integrativa, un programa de posgrado de 120 créditos ECTS que dará comienzo el próximo 1 de marzo de 2026 y está dirigido a profesionales sanitarios con titulación universitaria en Ciencias de la Salud.

El anuncio llega en un contexto de creciente interés por modelos asistenciales que integren una visión global del paciente, combinando el rigor científico con una comprensión más profunda de los factores emocionales y contextuales que influyen en la salud. Con más de 20 ediciones académicas celebradas, el máster se ha consolidado como una de las formaciones de referencia del sector, avalado por el Instituto Nebrija de Competencias Profesionales y respaldado por seis grandes asociaciones médicas.

El perfil del alumnado refuerza este posicionamiento. Actualmente, el 70% los estudiantes que cursan el programa son médicos, un dato que subraya el nivel académico y la exigencia científica del máster. El requisito de acceso, que exige titulación universitaria en el ámbito de la salud, garantiza un entorno formativo de alto nivel y un intercambio profesional enriquecedor dentro del aula.

El programa ofrece un recorrido exhaustivo de 360 grados por la salud humana. A lo largo de sus 120 ECTS, el plan de estudios aborda contenidos clave como microbiota, nutrición clínica, fisiología y oncología integrativa, sin dejar de lado uno de sus ejes diferenciales: la integración de la salud emocional en la práctica clínica. Los alumnos adquieren herramientas para comprender cómo los desajustes emocionales influyen en la aparición y evolución de patologías físicas, incorporando la dimensión bio-psico-emocional tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.

Más allá del contenido académico, Kenzen Formación apuesta por un modelo educativo innovador basado en la formación continua real. Los antiguos alumnos tienen la posibilidad de volver a cursar el máster en futuras ediciones para actualizar conocimientos y reciclarse profesionalmente sin coste adicional, una propuesta disruptiva dentro del ámbito de la formación de posgrado en salud.

La experiencia formativa se completa con una comunidad digital exclusiva en Telegram, concebida como un espacio de aprendizaje activo y permanente. En este entorno, alumnos y docentes interactúan a diario, comparten casos clínicos reales, debaten enfoques terapéuticos y acceden a actualizaciones científicas relevantes para su práctica profesional.

La calidad del máster cuenta con un amplio respaldo institucional. Aparte del título propio de la Universidad Nebrija, la formación está acreditada por entidades de referencia como la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa (SESMI), la AEMN, la AESMI, la ASyMI y la FEMI, sumando casi una decena de avales que garantizan la solidez y validez de los estudios. Todo ello se desarrolla bajo la dirección médica del Dr. Sergio Abanades y un claustro compuesto por más de 60 docentes en activo, con amplia experiencia clínica y docente.

Cabe mencionar que Kenzen Formación es una institución educativa líder en el ámbito de la formación médica de posgrado, especializada en Medicina Integrativa y Psiconeuroinmunología. Con una trayectoria consolidada, su misión es transformar la práctica clínica actual mediante un enfoque que equilibra el rigor científico más avanzado con una visión profundamente humana y personalizada del paciente, actuando como puente entre la medicina convencional y las terapias complementarias con base científica.

Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción, puedes visitar la web medicina-integrativa.eu. Para consultas de prensa, la escuela pone a disposición el contacto de la agencia a través de Pol Sunyer en el teléfono, así como a su portavoz, Roger Villoro, director académico del máster.

Contacto

Emisor: Kenzen Formación

Contacto: Kenzen Formación

Número de contacto: +34 644 406 814