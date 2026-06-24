UNIE Universidad lanza el Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial Aplicada a la Salud

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de junio de 2026.-

El programa nace para responder a la necesidad de formar perfiles híbridos capaces de conectar el conocimiento sanitario con la tecnología, la gestión y la estrategia

Uno de los grandes puntos diferenciales del programa es su claustro docente, integrado por perfiles líderes de distintos ámbitos del ecosistema sanitario y tecnológico



El máster se impartirá en formato híbrido en modalidad virtual y en el Campus Castellana de UNIE Universidad, el campus urbano especializado en Salud que forma parte de los tres campus de la universidad en Madrid, junto con el de Arapiles y el de Tres Cantos



UNIE Universidad, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación Universidades, ha lanzado el nuevo Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial Aplicada a la Salud, un programa dirigido a formar profesionales sénior capaces de liderar la integración de la IA en hospitales, organizaciones sanitarias, investigación biomédica y entornos de salud digital.



De esta forma, la universidad refuerza su compromiso por el ámbito sanitario y por una formación conectada con los retos de transformación que afronta actualmente el sector. En un contexto marcado por el aumento de enfermedades crónicas, la presión asistencial, la necesidad de optimizar recursos y el avance de la medicina personalizada, la IA se está consolidando como una herramienta clave para mejorar la eficiencia, la capacidad predictiva y la toma de decisiones clínicas.



El programa nace para responder a la necesidad de formar perfiles híbridos capaces de conectar el conocimiento sanitario con la tecnología, la gestión y la estrategia. Según Francisco Javier Domingo, director del Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial Aplicada a la Salud en UNIE Universidad, "la IA ya no es una promesa, sino una capacidad que las organizaciones sanitarias tendrán que integrar de forma segura, eficiente y responsable. Existe todavía una gran distancia entre el potencial de la IA y la capacidad real de muchas organizaciones para aplicarla de forma eficiente y segura. Por eso hacen falta profesionales capaces de comprender el lenguaje clínico, tecnológico y estratégico al mismo tiempo".



Con un enfoque práctico, el máster ha sido diseñado para preparar profesionales capaces de impulsar proyectos reales de transformación en organizaciones sanitarias, farmacéuticas, sociosanitarias y de innovación. El programa aborda ámbitos como el análisis predictivo, el uso de IA generativa en medicina, la optimización hospitalaria, el procesamiento de datos clínicos o la aplicación de soluciones tecnológicas en entornos asistenciales reales. Además, incorpora una dimensión ética, regulatoria y social centrada en cuestiones como la privacidad, la seguridad del dato, la toma de decisiones responsables o el impacto de la IA en la relación entre profesionales y pacientes.



Un claustro conectado con la realidad del sector

Uno de los grandes puntos diferenciales del programa es su claustro docente, integrado por perfiles líderes de distintos ámbitos del ecosistema sanitario y tecnológico. El equipo ha sido diseñado para ofrecer una visión multidisciplinar y conectada con la realidad del sistema sanitario, permitiendo que los estudiantes aprendan de profesionales que actualmente están liderando procesos de transformación e innovación dentro del sector.



Algunos de los profesores que imparten docencia son María Asunción del Cacho Estil-les, coordinadora del Máster e investigadora doctora en Politécnico di Bari; José Ignacio Echániz Salgado, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y exconsejero de Sanidad y de Asuntos Sociales en el Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha; Julio Zarco Rodríguez, gerente del Hospital Universitario Niño Jesús; Marta Marbán de Frutos, portavoz en la Comisión de Sanidad; Dr, David Ezpeleta, director médico del Instituto de Neurociencias Vithas y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología; o Javier Robles Sebastián, responsable del Equipo de Bioinformática en PharmaMar.



El programa está dirigido por Francisco Javier Domingo, profesional con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica y el sector sanitario, donde ha ocupado posiciones de alta dirección y liderazgo estratégico. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en proyectos relacionados con la innovación, la transformación sanitaria y el desarrollo de estrategias orientadas a mejorar la eficiencia y el impacto de las compañías del sector de la salud.



"Hemos buscado un claustro plural, con perfiles líderes en distintos ámbitos de la salud: gestión sanitaria, industria farmacéutica, innovación, datos, tecnología, regulación, ética y práctica clínica. Queríamos que el estudiante aprendiera de profesionales que no solo conocen la teoría, sino que toman decisiones reales y están participando en la transformación del sector. Esa diversidad es clave, porque la IA en salud no puede abordarse desde una única disciplina. Además, muchos de estos perfiles participan de forma muy vinculada al máster, lo que aporta una experiencia diferencial", explica Francisco Javier Domingo.



La IA en salud, una tecnología en uso

Los datos del 'II Barómetro de la IA y la Empleabilidad del Futuro para Trabajadores y Directivos’, elaborado por GAD3 para Planeta Formación Universidades, muestran que la inteligencia artificial ya es una realidad en el sector sanitario, aunque su adopción sigue marcada por una brecha en cuanto a conocimiento y capacitación. Su uso es significativo en áreas como el diagnóstico, donde el 43 % de los directivos y el 20 % de los profesionales por cuenta ajena declaran aplicarla, así como en administración (31 %) y atención al público (11), investigación (31 %) y ensayos clínicos (18 %) o la monitorización de pacientes (29 %) y la atención clínica (14 %).



También se observan aplicaciones en logística y suministros (28 % frente a 9 %), así como en la formación del personal sanitario (25 % y 22 %), lo que confirma que la IA ya está integrada en distintos niveles del sistema, aunque con grados de madurez desiguales.



En cuanto a los beneficios percibidos de su implementación, el sector sanitario identifica mejoras claras en eficiencia (40 %), productividad (28 %) e innovación (31 %), aunque todavía existen áreas de desarrollo como la toma de decisiones clínicas (26 %) o la atracción de talento (7 %), lo que refuerza la necesidad de formación especializada y perfiles capaces de liderar esta transformación.



En este contexto, UNIE Universidad trabaja en la integración de la inteligencia artificial en su modelo académico y de investigación desde el Centro Planeta Formación Universidades - Nex·ia y la Cátedra de Inteligencia Artificial aplicada a la Educación. Estos proyectos reflejan el compromiso por anticiparse a las necesidades del sector y reforzar la formación de profesionales capaces de comprender, aplicar y liderar el uso de la IA en distintos ámbitos estratégicos, incluido el sanitario.



Emisor: UNIE Universidad

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