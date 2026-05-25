La Unión de Abogados Europeos incorpora a José Ignacio Estradé Morante como nuevo miembro - Estradé Law Firm

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de mayo de 2026.-

La abogacía europea continúa avanzando hacia modelos cada vez más especializados, internacionales y conectados con los nuevos desafíos jurídicos y tecnológicos. La incorporación de perfiles con experiencia multidisciplinar y una visión innovadora del ejercicio profesional se ha convertido en uno de los principales valores dentro de las asociaciones jurídicas de referencia en Europa.

En esa línea, la reciente admisión de José Ignacio Estradé Morante (de Estradé Law Firm) en la Unión de Abogados Europeos (U.A.E.) refuerza la proyección internacional de una trayectoria centrada en el derecho penal, la mediación, el derecho mercantil y la inteligencia artificial aplicada al sector legal. La prestigiosa entidad, fundada en Luxemburgo en 1986, reúne a profesionales de distintos países europeos con el objetivo de impulsar la práctica jurídica y el intercambio de conocimiento en el ámbito comunitario.

Además, desarrolla conferencias, seminarios, cursos de formación y actividades jurídicas en distintos países europeos vinculadas al Derecho de la Unión Europea y al Convenio Europeo de Derechos Humanos, consolidándose como una de las organizaciones jurídicas internacionales más reconocidas del ámbito europeo.

Una incorporación vinculada a la innovación y a la especialización jurídica

La Unión de Abogados Europeos y su presidenta, Rosanna Marzocca, anunciaron recientemente la incorporación de nuevos miembros a su comunidad jurídica internacional. Entre ellos figura el abogado madrileño José Ignacio Estradé Morante, con actividad profesional entre Madrid y San Francisco y especializado en derecho penal, nuevas tecnologías, inteligencia artificial y derecho mercantil.

La presentación difundida por la organización describe al letrado como un profesional especializado en innovación e impacto social dentro del sector jurídico. Además de su actividad jurídica, también forma parte de la Junta Directiva de Ahora Abogacía como tesorero y desarrolla labores vinculadas a la mediación civil, mercantil, familiar, penal y penitenciaria. Asimismo, colabora habitualmente con la revista Conectados, editada por el Grupo CEF-UDIMA, y participa en el programa radiofónico Crónica Negra, de Radio Castilla-La Mancha.

“Formar parte de una asociación jurídica de referencia europea representa una oportunidad para seguir compartiendo conocimiento y contribuir a una visión más humana e innovadora del ejercicio profesional”, señala José Ignacio Estradé Morante.

En el mismo comunicado divulgado por la organización también fue presentada como nueva integrante la abogada italiana Carlotta Toschi, especializada en derecho penal y derecho deportivo.

Una trayectoria ligada al derecho penal, la mediación y las nuevas tecnologías

La trayectoria profesional del abogado combina la práctica jurídica con una visión transversal del sector legal. Colegiado en el ICAM, mantiene una actividad centrada en la defensa penal y penitenciaria, el asesoramiento mercantil, la mediación y la resolución alternativa de conflictos, además del análisis de la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la productividad y la conciliación en la profesión jurídica.

A lo largo de los últimos años, José Ignacio Estradé Morante también ha participado en iniciativas vinculadas al emprendimiento legal y la innovación. Fue reconocido en el Laboratorio de Emprendimiento Jurídico de la Fundación Mutualidad de la Abogacía y resultó finalista posteriormente con el proyecto NeXtlaw.

La incorporación a la Unión de Abogados Europeos refuerza así la presencia internacional de un perfil jurídico orientado a la especialización, la mediación y el desarrollo de nuevas formas de ejercer la abogacía dentro del ámbito europeo.

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