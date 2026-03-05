U.S. Polo Assn. amplía su Programa de Alianzas Universitarias a un récord de 70 equipos para 2026

Programa de Alianzas Universitarias de U.S. Polo Assn. - California Polytechnic State University

U.S. Polo Assn., marca oficial de la United States Polo Association (USPA), expande su Programa de Alianzas Universitarias hasta alcanzar un récord histórico de 70 equipos en 31 universidades de Estados Unidos para la temporada 2026, reforzando su apoyo al desarrollo del polo universitario con equipamiento, recursos económicos y visibilidad nacional

Madrid, 5 de marzo de 2026.- U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), anuncia con orgullo la continua expansión de su Programa de Alianzas Universitarias para la temporada y el año académico 2026. En su octavo año consecutivo, el programa alcanza un hito histórico al apoyar a 70 equipos universitarios en 31 universidades de todo el país, la cifra más alta de participación hasta la fecha.



U.S. Polo Assn. equipará a cientos de estudiantes-deportistas de costa a costa, incluyendo pequeñas instituciones privadas, grandes universidades públicas, universidades de la Ivy League y universidades históricamente afroamericanas (HBCUs). El Programa de Alianzas Universitarias respalda a 35 equipos femeninos y 35 masculinos, reforzando el compromiso sostenido de la marca con el crecimiento del deporte a nivel universitario. Esta temporada se incorporan dos nuevas instituciones, Babson University y Southern Methodist University, que se suman a un distinguido grupo de centros académicos en todo el país.



Este año, U.S. Polo Assn. proporcionará generosamente a cada programa asociado equipaciones personalizadas de alto rendimiento, pantalones blancos de competición, polos, gorras, bolsas deportivas para equipamiento y productos exclusivos USPA Pro, además de una donación económica. El programa también mantiene su popular concurso universitario en redes sociales, en el que los equipos pueden ganar premios adicionales a través de la creatividad digital y la narración de historias.



Entre las universidades participantes, figuran Babson University, Brown University, California Polytechnic State University, Colorado State University, Cornell University, Georgetown University, Michigan State University, Montana State University, Morehouse College, Oklahoma State University, Oregon State University, Skidmore College, Southern Methodist University, Stanford University, Texas A&M University, Texas Tech University, Trinity University, University of California – Davis, University of Connecticut, University of Idaho, University of Kentucky, University of Maryland, University of Michigan, University of New Hampshire, University of North Texas, University of Southern California, University of South Carolina – Aiken, University of Virginia, University of Wisconsin – Madison, Virginia Tech University y Yale University.



"U.S. Polo Assn. se enorgullece de apoyar a un número récord de equipos universitarios y estudiantes-deportistas a través del Programa de Alianzas Universitarias", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la marca multimillonaria U.S. Polo Assn. "Este programa fundamental fortalece las bases del deporte al proporcionar recursos significativos a los programas universitarios de polo en todo el país. Apoyar a 70 equipos esta temporada refleja tanto el crecimiento del programa como nuestro compromiso a largo plazo con la próxima generación de jugadores dentro y fuera del campo".



La inscripción al Programa de Alianzas Universitarias está abierta a todas las universidades con un equipo de polo avalado por la USPA y se extiende durante el año académico. Los equipos universitarios compiten en otoño y primavera, con la temporada oficial en curso hasta abril de 2026 y culminando en el National Intercollegiate Championship (NIC).



"Nuestra colaboración con U.S. Polo Assn. durante los últimos ocho años sigue marcando una diferencia significativa para los programas universitarios en todo el país", señaló Liz Brayboy, presidenta del Comité Intercolegial/Interscholastic de la USPA. "El apoyo proporcionado a través del Programa de Alianzas Universitarias ayuda a los equipos a fortalecer sus programas, desarrollar a los estudiantes-deportistas y mostrar el espíritu y la deportividad que definen el polo universitario".



La serie galardonada en dos ocasiones Breakaway, creada por Global Polo, filial de medios de USPA Global, incluirá un nuevo episodio en su próxima temporada titulado "Breakaway: Polo in College". El episodio se emitirá a finales de este año en ESPNU, ofreciendo exposición nacional al dinamismo y al impacto del polo universitario.



Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo en Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en Wellington, Florida. Con una presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas minoristas U.S. Polo Assn. y miles de puntos de venta adicionales, la marca ofrece prendas de vestir, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países. Patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship, celebrado anualmente en el National Polo Center (NPC) en The Palm Beaches, el torneo de polo más prestigioso de Estados Unidos.



Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa y Star Sports en India permiten actualmente la retransmisión de varios de los principales campeonatos de polo patrocinados por U.S. Polo Assn., acercando este emocionante deporte a millones de aficionados en todo el mundo por primera vez.



Según License Global, U.S. Polo Assn. ha sido nombrada de forma constante como uno de los principales licenciantes deportivos globales junto a la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1. La marca también ha sido reconocida internacionalmente por su crecimiento global y ha aparecido en medios como Forbes, Fortune, Modern Retail, GQ, Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros. Para más información, visitar uspoloassnglobal.com y seguir a @uspoloassn.



USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. También administra la filial Global Polo, líder mundial en contenidos relacionados con el deporte del polo. Para más información, visitar globalpolo.com o seguir a Global Polo en YouTube.

