U.S. Polo Assn. celebra 135 años en Pitti Uomo 108 con la colección Primavera-Verano 2026

Florencia y West Palm Beach, 18 de junio de 2025.-

Y celebra un espectacular acto de aniversario en Santa Maria Novella Florencia. U.S. Polo Assn., la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), vuelve a Florencia para Pitti Uomo 108 con el lanzamiento de su colección Primavera-Verano 2026, que incluye ropa, calzado, bolsos y accesorios clásicos de inspiración deportiva, y una celebración única del 135º aniversario

Este verano, la exposición de U.S. Polo Assn. en Pitti Uomo tendrá lugar del 17 al 20 de junio, en el stand 32 Cavaniglia, con invitados muy especiales y modelos deportivos. El enérgico tema del salón, PITTI BIKES, transformará la legendaria Fortezza da Basso en un bullicioso circuito de moda y estilo de vida, creando el escenario perfecto para U.S. Polo Assn., una marca arraigada en el deporte, la autenticidad y el estilo americano atemporal.



La exposición: Una experiencia inmersiva

Pitti Uomo 108 también marca un momento clave para U.S. Polo Assn., la celebración de 135 años de inspiración deportiva y un hito que rinde homenaje a la tradición, el deporte y el espíritu único del polo para aquellos Nacidos para Jugar. En el marco de la feria de moda masculina más importante del mundo, U.S. Polo Assn. estrenará un espacio de exposición reimaginado, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva que narre la autenticidad y el legado de la marca a través de una experiencia visual creada para celebrar los 135 años.



Para celebrar el aniversario, el stand acogerá una presentación y un momento para los medios el miércoles 18 de junio, con J. Michael Prince, CEO de U.S. Polo Assn. (USPA Global), y Lorenzo Nencini, CEO de INCOM S.p.A y miembro del Consejo de Pitti Immagine. Junto a Prince y Nencini, los licenciatarios italianos de la U.S. Polo Assn. Augusto Bonetto, en representación de Bonis, Andrea Zini, en representación de EastLab, y Franco Zuccon, en representación de EuroTrade, mostrarán con orgullo sus respectivos productos y hablarán con socios, vendedores y otros representantes de marcas.



Una noche inolvidable: ‘Juega por el momento, vive por el legado’

La noche del 18 de junio, la U.S. Polo Assn. celebrará su 135º aniversario en el impresionante Chiostro Grande del histórico Complesso di Santa Maria Novella. Invitados de todo el mundo se reunirán para brindar por el pasado, el presente y el futuro de una marca nacida del deporte del polo que se remonta a 1890.



La velada, presentada por el célebre actor y escritor italiano Roberto Ciufoli, comenzará con una cena a la que sólo se podrá asistir por invitación, seguida de una actuación en directo de la estrella de la música italiana Clara, que concluirá con un DJ set eléctrico a cargo del legendario Benny Benassi. Los invitados también podrán disfrutar de un espectáculo de arte inmersivo comisariado por los artistas Luca Agnani y Pietro Terzini, haciendo de esta celebración un tributo multisensorial a U.S. Polo Assn.



Los vinos de la velada serán Marchesi Frescobaldi, una empresa de renombre mundial que encarna la esencia misma de la Toscana y su extraordinaria aptitud para la viticultura.



"Estoy encantado de volver a Florencia, una ciudad sinónimo de arte, artesanía y estilo atemporal, para representar a U.S. Polo Assn. junto a nuestros socios europeos en Pitti Uomo 108, la feria de moda masculina más emblemática del mundo", dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa la multimillonaria marca global U.S. Polo Assn. "Este año en Florencia celebramos el 135 aniversario de U.S. Polo Assn. con una exposición dinámica y una fiesta inolvidable, en la que participarán algunos de los nombres más apasionantes de la música y el arte italianos en un lugar tan emblemático".



"Es un momento extraordinario para nuestra marca mundial, ya que honramos nuestra herencia deportiva al tiempo que celebramos el impulso de futuro de U.S. Polo Assn. en uno de los escenarios más influyentes de la moda", añadió Prince.



Una colección completa de estilo de vida para la primavera/verano de 2026

Presentada por el licenciatario del sudoeste y centro de Europa Incom, la colección U.S. Polo Assn. Spring-Summer 2026 ApparelCollection presenta un guardarropa de estilo de vida contemporáneo inspirado en el patrimonio para hombres y mujeres. Construida en torno a cápsulas básicas, la colección de ropa combina materiales de calidad, siluetas modernas y vibrantes paletas estacionales.



"Presentar la Colección Primavera-Verano 2026 de U.S. Polo Assn. aquí en Florencia -mi ciudad, y el corazón palpitante de la moda- es una emoción indescriptible", dijo Lorenzo Nencini, Presidente de Incom S.p.A. "Como orgulloso miembro del Consejo de Pitti Immagine y socio exclusivo de confección de esta increíble marca mundial, me enorgullece contribuir al 135 aniversario de U.S. Polo Assn. y a su celebración en un gran escenario".



"Incom aporta a la Fortezza da Basso no sólo producto, sino pasión. Y lo hacemos con manos italianas y visión global. Este momento es un homenaje a todo lo que U.S. Polo Assn. ha construido, y a todo lo que está por venir", añadió.



Colección de ropa

La nueva colección de ropa para hombre y mujer de la temporada se articula en torno a cápsulas diferenciadas que reflejan los valores de autenticidad, funcionalidad y estilo atemporal de U.S. Polo Assn.



• Herencia: Un enérgico homenaje al deporte del polo, con atrevidas rayas, estampados característicos, detalles de ganchillo, pedrería y logotipos bordados a mano en vibrantes tonos veraniegos.



• Premium: Sofisticados básicos en lino, algodón Supima y jersey de cáñamo, acabados con tintes naturales para un refinado look veraniego.



• A medida: Siluetas suaves en mezclas de algodón y lino y elegantes tonos neutros. Trajes modernos, tejidos ligeros y camisas frescas definen una nueva elegancia relajada.



• Paleta de temporada: "Piensa en los clásicos tonos vaqueros lavados en rojo, blanco y azul, realzados con toques cítricos, coral, azul cielo y lima, que llevan lo americano a una nueva era".



Colección de bolsos

La colección de bolsos primavera-verano 2026 de Eastlab combina la utilidad inspirada en el deporte con el encanto veraniego para hombres y mujeres.



• Línea femenina: Desde los elegantes y ultraligeros modelos de nailon hasta las bolsas convertibles 2 en 1 y las sillas de montar de inspiración ecuestre, la colección ofrece opciones tanto para el día a día como para las ocasiones más refinadas. Destacan la línea Ceremonial de satén y los estilos Beach bordados en rizo y malla.



• Línea masculina: Lanzamiento de la mochila Tennis, un diseño elegante y resistente al agua con bolsillos. Otras novedades son los bolsos business e informales, centrados en la versatilidad y el detalle.



• Enfoque ecológico: Las bolsas de edición especial que celebran los 135 años están disponibles en rojo, blanco y azul, con detalles ecológicos como bolsillos para botellas de agua.



Colección de calzado

Bonis redefine el sporty chic con una colección de calzado que fusiona la herencia clásica americana con looks streetwear.



• Para ella: las alpargatas Ibiza y Samoa vuelven con pedrería y bordados llamativos, mientras que las sandalias Jada y Milly se llevan la palma con líneas limpias y plataformas modernas.



• Para él: Los clásicos slip-ons se combinan con nuevas versiones con cordones, y siluetas frescas como la zapatilla de running Swift y la sneaker Seneka aportan un toque vibrante y juvenil.



• Tendencias: Desde zapatillas retro a sandalias urbanas, la línea apuesta por la versatilidad veraniega.





