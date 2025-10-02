El uso de la Ley de Segunda Oportunidad crece con respaldo judicial y resultados tangibles tras su reforma - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 02 de octubre de 2025.-

Los cambios legislativos no siempre logran calar tan hondo en la sociedad como lo ha hecho la Ley de la Segunda Oportunidad. La reforma de 2022, además, eliminó trámites intermedios, redujo costes y aceleró plazos. Esta herramienta legal es una vía real de cambio. Cada vez más personas acuden a ella, y miles ya han conseguido empezar de nuevo sin deudas.

Una ley cada vez más presente en los juzgados y en la sociedad

Las cifras oficiales publicadas por el Consejo General del Poder Judicial constatan esta consolidación: en el primer trimestre de 2025, los concursos de persona física representaron el 92% del total presentado, con 16.562 procedimientos iniciados frente a los 1.455 de empresarios autónomos. El impacto territorial fue significativo, con Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana a la cabeza en número de procedimientos de segunda oportunidad iniciados.

Repara tu Deuda Abogados, pionero en la tramitación de esta Ley, ha acompañado a miles de ciudadanos en su camino hacia la liberación financiera. A través de un modelo de trabajo accesible, sin cuotas iniciales obligatorias y con opciones adaptadas a cada caso, ha favorecido que muchas personas dejen atrás situaciones de bloqueo económico provocadas por hipotecas, tarjetas de crédito, minicréditos o préstamos personales.

El papel de herramientas digitales como la app MyRepara también ha contribuido a simplificar la experiencia de los usuarios, facilitando la gestión documental y el seguimiento del caso de forma más ágil y estructurada. Esta evolución ha hecho que el proceso resulte más transparente y comprensible para quienes se encuentran en una situación delicada.

Opiniones sobre Repara tu Deuda: el reflejo de una ley que funciona

Más allá de las cifras y los marcos legales, las opiniones sobre Repara tu Deuda reflejan el valor tangible de esta herramienta jurídica. Quienes han superado el proceso destacan no solo el resultado —la obtención del EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho)—, sino también el acompañamiento profesional, la claridad en la comunicación y la seguridad jurídica transmitida durante todo el procedimiento.

La Ley de la Segunda Oportunidad ha dejado de ser un recurso de última instancia para convertirse en una alternativa reconocida y normalizada dentro del sistema jurídico español. La experiencia acumulada por Repara tu Deuda Abogados, junto al creciente respaldo judicial, confirma que rehacer la vida económica ya no es una utopía legal, sino una posibilidad concreta para miles de personas.

El avance de la Ley de la Segunda Oportunidad en España pone de relieve una transformación silenciosa, pero firme, en el acceso al derecho concursal. La combinación de reformas normativas, experiencia profesional y confianza ciudadana ha convertido esta Ley en una herramienta clave para reequilibrar la vida económica de quienes durante años vivieron atrapados en el sobreendeudamiento.

