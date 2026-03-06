UTAMED inaugura Ágora, su nuevo espacio de pensamiento, con un encuentro de mujeres inspiradoras

Asistentes al evento en Ágora UTAMED - Manuel Rocha

Málaga, 06 de marzo de 2026.- La universidad online presenta un nuevo espacio cultural concebido para fomentar el diálogo, el pensamiento crítico y el intercambio de ideas entre universidad, empresa y sociedad, iniciando su primer acto con el encuentro 'Mujeres que abren camino: liderazgo, talento y futuro'

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) ha inaugurado Ágora UTAMED, su nuevo espacio de pensamiento y encuentro situado en pleno centro de Málaga, en calle Bolsa, con un evento dedicado al liderazgo femenino bajo el título 'Mujeres que abren camino: liderazgo, talento y futuro'.



La puesta de largo de este nuevo espacio reunió a tres mujeres referentes en el ámbito empresarial, cultural y creativo: la ilustradora y emprendedora Pedrita Parker, la gestora cultural Alicia Gutiérrez, fundadora de Art Projects y Mármol&FA; y Virginia Calvo, cofundadora de GIANTX Gaming, una de las organizaciones de esports más relevantes del panorama nacional.



Durante el encuentro, que fue moderado por la periodista Mónica García, las tres ponentes compartieron con los asistentes sus trayectorias profesionales y personales, poniendo sobre la mesa los retos, aprendizajes y oportunidades que han marcado su camino en sectores tradicionalmente competitivos. La conversación sirvió también para reflexionar sobre el talento femenino, el emprendimiento y la importancia de generar referentes para las nuevas generaciones.



El acto congregó a representantes del tejido empresarial, cultural y social malagueño, en una cita que coincidió además con una semana especialmente significativa para la visibilidad del liderazgo femenino, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.



Entre las participantes destacó Pedrita Parker, alter ego creativo de la ilustradora malagueña Estefi Martínez, quien desde 2014 lidera su propia marca y estudio creativo desde el que diseña productos, publica libros e imparte charlas sobre creatividad y emprendimiento, convirtiéndose en una de las ilustradoras españolas más reconocidas en redes y en el ámbito editorial. "Si no lo tienes claro: empieza".



Por su parte, Alicia Gutiérrez compartió su experiencia en el ámbito del arte contemporáneo a través de Art Projects, iniciativa centrada en la promoción de artistas y en el desarrollo de proyectos culturales. Virginia Calvo aportó la visión del sector tecnológico y del entretenimiento digital desde su experiencia como directiva de GIANTX, organización pionera en el desarrollo de los esports en España.



Con la inauguración de Ágora, UTAMED abre un nuevo espacio concebido para fomentar el diálogo, el pensamiento crítico y el intercambio de ideas entre universidad, empresa y sociedad. El espacio aspira a convertirse en un punto de referencia para la celebración de encuentros que impulsen el talento, la innovación y la reflexión sobre los grandes retos contemporáneos.



La jornada 'Mujeres que abren camino' ha sido el primer acto de una programación que continuará en los próximos meses con nuevos encuentros y actividades abiertas a la comunidad como una charla con José María Lassalle, José Antonio Zarzalejos o Arun Mansukhani.





