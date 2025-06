UTAMED reúne a grandes referentes empresariales para abordar el futuro del emprendimiento en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Una cita única que conecta a empresarios históricos andaluces con fundadores de startups tecnológicas para compartir aprendizajes, confrontar visiones y lanzar propuestas que impulsen una nueva cultura emprendedora en el país

Málaga, 19 de junio de 2025.- Esta mañana, el Hotel AC Málaga Palacio ha acogido un encuentro sin precedentes en el ecosistema empresarial andaluz. Bajo el título "¡Empresarios! SOS al mundo emprendedor", la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) ha reunido por primera vez en un mismo espacio a figuras emblemáticas del tejido empresarial tradicional con algunos de los emprendedores tecnológicos más influyentes del momento. El coloquio, moderado por el presidente de UTAMED, Paco Ávila, ha contado con la presencia de más de un centenar de asistentes y ha marcado un hito en la búsqueda de entendimiento y colaboración entre generaciones empresariales.



El acto se enmarca dentro de la cátedra "Aprendiendo con los mejores", una iniciativa impulsada por UTAMED que tiene como objetivo rescatar el conocimiento práctico de empresarios que forjaron sus compañías durante épocas tan complejas como la dictadura o la transición española. Esta experiencia intergeneracional es una herramienta imprescindible para preparar a las nuevas generaciones frente a un mercado cada vez más competitivo y cambiante.



Durante el coloquio, la conexión entre experiencia consolidada y mentalidad disruptiva se puso sobre la mesa como una oportunidad y también como un desafío. Empresarios como Rafael Domínguez de Gor (Mayoral), Federico Beltrán (Famadesa), José Luis Sánchez Domínguez (SANDO), Aurelio Martín (Costasol Hipermercados) y Miguel Rodríguez Porras (Myramar) compartieron con total franqueza los aprendizajes acumulados en décadas de trayectoria. Frente a ellos, emprendedores como José Antonio Pérez (CoverManager), Luis García Díez (Genially), Virginia Calvo (Giantx), Enrique Ruiz (Wuolah) o Pedro Clavería (Playtomic) ofrecieron su visión sobre el presente y futuro del emprendimiento desde modelos digitales, globales y, en muchos casos, nacidos en contextos de enorme incertidumbre.



El encuentro sirvió también para lanzar una crítica constructiva al actual discurso emprendedor. En su intervención, Paco Ávila fue rotundo: "El mundo emprendedor se ha llenado de esnobs y verbalistas que están impregnando a los jóvenes de una cultura del pelotazo y el corto plazo. Hace falta que los empresarios de verdad se acerquen al mundo startup para aportar solidez, sentido común y buenas prácticas. Al fin y al cabo, ¿qué es un emprendedor? Para mí es un aspirante a empresario que todavía no lo ha conseguido".



Los participantes coincidieron en que el emprendimiento no puede abordarse desde el mito del éxito inmediato ni desde la estética vacía de la innovación. La constancia, el arraigo, el propósito y la capacidad de crear valor a largo plazo fueron algunos de los pilares que emergieron con fuerza durante el coloquio. Desde historias de fracasos previos hasta la consolidación de negocios globales nacidos en Málaga, cada testimonio sumó una pieza al retrato colectivo de lo que significa emprender en España en 2025.



Asimismo, se pusieron sobre la mesa los obstáculos actuales del ecosistema, desde la burocracia excesiva y la falta de incentivos estructurales, hasta la necesidad urgente de referentes reales y visibles para las nuevas generaciones. Como señaló Enrique Ruiz (Wuolah), "la juventud necesita ver que hay otro camino posible. Pero para eso, quienes estamos en él tenemos que mostrarnos más y hablar sin filtros". Virginia Calvo reforzó esta idea recordando que muchas personas con potencial emprendedor se quedan por el camino por no tener acceso a entornos de apoyo.



Con eventos como este, UTAMED da un paso más para consolidarse como una universidad que no solo forma a las nuevas generaciones, sino que activa el pensamiento crítico, el debate estratégico y la transferencia real de conocimiento entre generaciones, sectores y culturas empresariales. El camino hacia un emprendimiento más sólido, honesto y competitivo comienza, precisamente, por abrir estos espacios de encuentro.

Emisor: UTAMED

Más información:

Nombre contacto: Victoria Pérez

Descripción contacto: Responsable de Comunicación

Teléfono de contacto: 660736411