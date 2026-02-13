Valpak: la solución para compactar cartón en supermercados e industria

Nueva Valpak 4 - Silvia Albert / Reciclajes Logísticos

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 13 de febrero.- La gestión eficiente del cartón se ha convertido en un reto clave para supermercados e industria, donde el volumen de residuos, el espacio disponible, la continuidad operativa y la seguridad laboral marcan la diferencia. En este contexto, la Valpak se ha consolidado como una de las soluciones más avanzadas del mercado, redefiniendo la compactación de cartón gracias a un sistema continuo, seguro y adaptado a los entornos urbanos y comerciales actuales

La Valpak nació como una rotocompactadora de segmento alto para sustituir a las prensas de canal continuo en la gran industria. Sin embargo, su éxito actual reside en su consolidación en supermercados, donde se ha impuesto como la alternativa superior a la prensa vertical de cartón gracias a su capacidad para simplificar la gestión de residuos en el punto de generación.



Ventajas operativas: Adiós al plegado de cajas

A diferencia de los sistemas tradicionales, la Valpak optimiza el flujo de trabajo mediante tres ejes clave:



• Carga en continuo: No es necesario plegar las cajas antes de introducirlas. El equipo trabaja sin paradas ni esperas, eliminando tareas improductivas.



• Seguridad laboral: Se elimina el atado de balas, una operación lenta y con altos riesgos de accidentes.



• Higiene y logística: El material compactado (entre 300 y 500 kg) se deposita en una bolsa cerrada sobre palet, manteniendo el entorno limpio y facilitando el transporte.



Innovación técnica: Silencio y optimización de espacio

La versatilidad de esta compactadora de cartón, plástico y madera permite su integración en entornos sensibles:



1. Baja sonoridad: Emite solo 56 dBA, un nivel inferior al de muchos electrodomésticos, lo que permite su uso en zonas de venta o áreas urbanas sin interferir en la actividad diaria.



2. Valpak Versión 4: Este nuevo modelo solo requiere 2,4 metros de altura libre, facilitando su instalación en locales con limitaciones estructurales o techos bajos.



Compromiso de continuidad en España y Portugal

Con miles de unidades operando en las principales cadenas de supermercados, el sistema cuenta con el respaldo de Reciclajes Logísticos (www.reciclajeintegral.com), distribuidor oficial en la Península Ibérica. Su propuesta de valor destaca por una solidez única en el mercado:



• 5 años de garantía y 5 años de mantenimiento predictivo incluido.



• Asistencia técnica garantizada: Presencia de un técnico en 24 horas y reparación completa en un máximo de 48 horas.



La Valpak representa la evolución inteligente de la compactación, combinando potencia industrial con una simplicidad diseñada para el ritmo real del comercio moderno.







Contacto

Nombre contacto: Valpak

Descripción contacto: Reciclajes Logísticos / Marketing

Teléfono de contacto: 963164484



