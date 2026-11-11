Una vecina de Lebrija (Sevilla, Andalucía) supera 151.998 € con Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 11 de noviembre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de referencia en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad en España, ha conseguido cancelar 151.998 euros a una vecina de Lebrija (Sevilla, Andalucía). La afectada arrastraba problemas económicos desde la crisis de 2008, cuando las dificultades de su negocio y las obligaciones financieras familiares comenzaron a comprometer su estabilidad.

El cierre de una agencia de viajes desencadenó años de dificultades económicas

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el matrimonio había solicitado préstamos para reformar su vivienda y financiar una agencia de viajes emprendida por la mujer. La llegada de la crisis económica impidió que pudieran seguir atendiendo las cuotas en las condiciones previstas.

La actividad empresarial terminó siendo inviable porque, como señalan los letrados, sus gastos eran superiores a las ventas. El cierre dejó al hogar sin una fuente esencial de recursos, mientras el marido se encontraba en excedencia laboral.

Su posterior reincorporación al trabajo no bastó para equilibrar las cuentas. La presión de las obligaciones pendientes acabó teniendo una consecuencia especialmente grave: la pérdida de la vivienda mediante una ejecución hipotecaria.

Lejos de abandonar sus compromisos, la pareja buscó distintas fórmulas para regularizar los pagos. Sin embargo, los retrasos y los embargos puntuales se sucedieron, mientras el desempleo de la afectada hacía que dependieran exclusivamente del salario de su esposo.

Los profesionales del despacho explican que recurrieron a nuevos créditos para pagar los anteriores, con la intención de reorganizar su economía. Esta decisión, tomada para aliviar la presión inmediata, terminó ampliando las cantidades pendientes. La acumulación de cuotas e intereses desembocó en una insolvencia que ya no podían solucionar con sus ingresos.

Asesoramiento desde el primer momento para encontrar una salida legal

Repara tu Deuda Abogados fue uno de los primeros despachos en especializarse en la Ley de Segunda Oportunidad tras su aprobación en 2015. Su trabajo se dirige a particulares y autónomos que, pese a sus intentos por cumplir con los acreedores, han llegado a una situación económica insostenible.

Bajo la filosofía de que todas las personas merecen la posibilidad de empezar de nuevo, la firma facilita el acceso a asesoramiento jurídico especializado. Para ello, ofrece un estudio de viabilidad gratuito en el que analiza las circunstancias del interesado y comprueba si cumple las condiciones exigidas por la normativa. Si el procedimiento no resulta viable, se lo comunica antes de que asuma gastos innecesarios.

El despacho también busca simplificar los trámites. Sus profesionales orientan al cliente en la obtención de los documentos imprescindibles, preparan el expediente y presentan la solicitud ante el juzgado correspondiente. De este modo, el interesado cuenta con acompañamiento durante el proceso sin tener que gestionar personalmente cada actuación.

Otra de sus especializaciones es la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece la posibilidad de revisar contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para identificar posibles cláusulas abusivas y valorar las acciones legales oportunas.

La segunda oportunidad no devuelve los años difíciles, pero sí puede evitar que sus consecuencias se prolonguen indefinidamente. En Lebrija, una deuda de 151.998 euros ha dejado de ser una condena económica para convertirse en un capítulo cerrado.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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