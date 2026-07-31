Este verano, Pilla Tortilla reinventa el helado con topping de patatas Lay’s

Helado de chocolate y queso de cabra con miel - Pilla Tortilla

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de julio de 2026.-

El verano madrileño y las altas temperaturas invitan a buscar nuevas formas de refrescarse. En este contexto, Pilla Tortilla, el primer bar-restaurante del mundo especializado en tortilla de patata con Lay’s, se suma a la temporada más calurosa del año con una apuesta diferente: helados cremosos coronados con topping de Lay’s, una combinación que juega con los contrastes y eleva el clásico postre con un toque salado y crujiente

Disponibles para disfrutar en su local de Fuencarral, nº 102, los helados llegan en tres sabores: chocolate, dulce de leche y queso de cabra con miel. Tres propuestas que mantienen la esencia de Pilla Tortilla y que se completan con topping de Lay’s para aportar textura, sabor y el equilibrio perfecto entre dulce y salado. Una combinación original que pone el broche final a la carta de la experiencia gastronómica de la marca y convierte cada visita en un plan imprescindible para este verano.



Con esta propuesta, Pilla Tortilla sigue apostando por una oferta gastronómica que sorprende a través de los contrastes y la reinterpretación de recetas tradicionales, sin perder su esencia. Una forma de entender la gastronomía que conecta con un consumidor que busca experiencias diferentes, compartibles y llenas de sabor.



Además del postre, el universo creativo de Lay’s se extiende a toda la carta. La tortilla de patata de Lay’s puede disfrutarse en diferentes formatos — entera, en pincho o en bocadillo —, con o sin cebolla, y personalizarse con toppings. Entre las opciones se incluyen la Brava, con torrezno y salsa brava; la Serrana, con salmorejo y trocitos de jamón; la Ranchera, con pulled pork y cebolla encurtida; y la Mallorquina, con sobrasada, queso brie y miel.



La propuesta se completa con las Tortilla Balls, uno de los productos más icónicos de la marca: una versión "snackable" de la tortilla con Lay’s, presentada en pequeños bocados esféricos ideales para compartir. Además, la carta incluye una selección de entrantes con el sello distintivo de Lay’s, entre los que destacan la ensaladilla rusa, las croquetas, los chicken pops, el fish & chips o las gildas.



Emisor Pilla Tortilla

Contacto

Nombre contacto: Paula Espadas

Descripción contacto: Brandelicious

Teléfono de contacto: 917 359 361



