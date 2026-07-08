El verano se traslada al hogar: jardines y terrazas se consolidan como los nuevos espacios de ocio familiar

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de julio

INTEX, marca especialista en soluciones para el ocio al aire libre, propone consejos para disfrutar del exterior. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, la vivienda sigue siendo el principal gasto de los hogares españoles. En paralelo, diferentes estudios del sector inmobiliario constatan el interés por viviendas con jardines, terrazas y otros espacios exteriores, consolidándolos como escenarios clave para disfrutar del tiempo libre sin salir de casa

El verano ya no se limita a las vacaciones o a las escapadas. Cada vez son más las personas que buscan formas de disfrutar del tiempo libre adaptadas a su estilo de vida, aprovechando al máximo los espacios de los que ya disponen. En este sentido, jardines, terrazas y patios han ganado protagonismo como lugares donde refrescarse, compartir tiempo en familia y crear nuevos momentos sin salir de casa.



Una tendencia que también perciben desde INTEX, marca especialista en soluciones para el ocio al aire libre, donde constatan el creciente interés por las piscinas desmontables como una alternativa práctica para disfrutar del verano en casa. La diversidad de tamaños y formatos permite adaptar cada propuesta al espacio disponible, facilitando que cualquier jardín, patio o terraza pueda convertirse en un lugar de encuentro y ocio durante los meses de calor.



El verano ya no se vive de una única forma: se buscan experiencias más flexibles y personalizadas

Durante años, el verano estuvo ligado casi exclusivamente a los viajes, las vacaciones y los días de playa. Hoy, sin embargo, la forma de disfrutar del tiempo libre es mucho más diversa. Esta evolución refleja un cambio en la manera de entender el ocio estival. Más allá del destino, cobra importancia la posibilidad de adaptar cada plan al ritmo de vida, al tiempo disponible y al espacio de cada hogar. Lo importante ya no es dónde se disfruta del verano, sino cómo se vive.



Desde INTEX observan que esta tendencia responde a una búsqueda creciente de experiencias más flexibles, cercanas y personalizadas. Cada familia encuentra su propia forma de disfrutar de los meses de calor, apostando por soluciones que les permitan aprovechar el tiempo compartido sin renunciar a la comodidad.



El auge de los espacios exteriores desde la pandemia: patios, jardines y terrazas, absolutos protagonistas

Esta nueva forma de vivir el verano también ha cambiado el papel de los espacios exteriores del hogar. Jardines, terrazas y patios han dejado de ser únicamente un complemento de la vivienda para convertirse en auténticos escenarios de ocio, descanso y convivencia.



De hecho, un estudio de Fotocasa revela que el interés por viviendas con jardín sigue un 40 % por encima de los niveles previos a 2020 y que 7 de cada 10 compradores valoran la terraza como un elemento importante en su decisión de compra. Una evolución que explica el creciente protagonismo de jardines, patios y terrazas como escenarios para disfrutar del tiempo libre sin salir de casa.



Pero, más allá del tamaño del espacio, lo que realmente cobra valor es la forma de aprovecharlo. Para INTEX, esta evolución demuestra que el ocio estival es cada vez más cercano, flexible y adaptado a las necesidades de cada hogar. No se trata de reproducir unas vacaciones tradicionales, sino de crear experiencias que permitan disfrutar del verano de una forma sencilla, cómoda y personalizada.



Cada verano es diferente, cada piscina también: consejos para explotar cada espacio al aire libre

Bajo el concepto 'Mójate a tu aire', INTEX propone una forma de disfrutar del verano en la que no existen planes predefinidos. Cada hogar tiene unas necesidades diferentes y, por ello, la mejor forma de vivir el verano es aquella que se adapta al estilo de vida de cada persona.



Por ello, la marca desarrolla soluciones acompañadas de consejos para responder a esa diversidad de formas de disfrutar del verano. Los criterios a tener en cuenta, el espacio disponible, la edad de quienes la van a utilizar o el tipo de uso previsto hacen que cada hogar tenga necesidades diferentes:



Para los primeros chapuzones

Si hay niños pequeños en casa, desde INTEX recomiendan crear un espacio de baño adaptado a su edad, siempre bajo la supervisión de un adulto. Las piscinas infantiles permiten que descubran el agua de forma progresiva y segura, pero también recuerdan la importancia de protegerlos del sol con crema solar, gorra y zonas de sombra, así como mantener una buena hidratación antes, durante y después del baño. Un jardín, patio o terraza puede convertirse en el escenario perfecto para compartir los primeros juegos de agua en familia.



Para quienes buscan refrescarse sin complicaciones

No todo el mundo dispone de tiempo para instalaciones complejas o un mantenimiento intensivo. Para quienes buscan una solución práctica y rápida, INTEX aconseja optar por piscinas de montaje sencillo, fáciles de instalar y recoger al finalizar la temporada. Una alternativa pensada para disfrutar de un chapuzón después del trabajo, durante el fin de semana o siempre que el calor apriete, aprovechando al máximo el tiempo libre.



Para convertir el jardín en el centro del verano

Cuando se dispone de más espacio, el jardín puede transformarse en un auténtico lugar de encuentro para todas las edades. Desde INTEX recomiendan planificar diferentes zonas de uso: una piscina desmontable adaptada al espacio disponible para disfrutar en familia, un rincón de descanso con tumbonas o lectura, una zona de sombra con mesa y sillas para comidas al aire libre o un cenador donde celebrar reuniones estivales con familiares y amigos.



La clave, este verano y todos los que vengan, está en crear un espacio flexible que combine ocio, descanso y convivencia durante toda la temporada.





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