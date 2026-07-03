Versátil, el restaurante de pueblo con estrella Michelin mejor valorado en España gracias a sus clientes

Espacio Salón del Restaurante Versátil. - Montaña Gama / Punctum Comunicación

(Información remitida por la empresa firmante)

Zarza de Granadilla, 03 de julio 2026.- El restaurante de Zarza de Granadilla, distinguido con una estrella Michelin, y un Sol Repsol, alcanza las 2.105 reseñas en Google manteniendo una valoración de sus clientes de 4,9; una de las puntuaciones más elevadas de la alta gastronomía española. Consolida así un modelo basado en la excelencia gastronómica, el servicio personalizado y el arraigo al territorio

Restaurante Versátil ha superado las 2.000 reseñas en Google manteniendo una valoración media de 4,9 sobre 5, un registro especialmente significativo dentro del sector de la alta gastronomía por el elevado volumen de opiniones acumuladas y la dificultad que supone conservar una puntuación tan alta a medida que aumenta el número de valoraciones.



El establecimiento cacereño, ubicado en Zarza de Granadilla y distinguido con una estrella Michelin, un Sol Repsol, y dentro de la Guía Macarfi, cuenta actualmente con 2.105 reseñas de clientes, situándose entre los restaurantes mejor valorados de España en esta plataforma.



Las opiniones destacan de forma recurrente tres aspectos fundamentales de la experiencia gastronómica: la calidad de la cocina, la atención del equipo y el ambiente del restaurante. De hecho, buena parte de las valoraciones recientes otorgan la máxima puntuación en los tres apartados que Google permite evaluar: comida, servicio y ambiente.



Entre los comentarios publicados por los usuarios pueden encontrarse referencias como "nos hizo sentir como si estuviéramos en casa en todo momento", "un restaurante donde, por encima de todo, se respira buen ambiente", "tanto el ambiente, como la atención y la comida nos encantaron" o "una experiencia muy grata por los sabores, las proporciones, la presentación de cada pase y de cada vino".



Para los hermanos Hernández Talaván, fundadores del proyecto, este reconocimiento posee un valor especial al proceder directamente de quienes han visitado el restaurante.



"Siempre hemos dicho que la estrella Michelin y el Sol Repsol nos los concedieron guías gastronómicas, pero estas más de 2.100 reseñas nos las han dado nuestros clientes. Para nosotros tienen un valor enorme porque reflejan la experiencia real de quienes han decidido visitarnos y compartir su opinión", señalan.



La propuesta gastronómica de Versátil se fundamenta en el respeto al producto y sus temporadas, la cocina de raíces transformada en vanguardia y la puesta en valor de los recursos agroalimentarios de Extremadura, apoyándose en sus principales sellos de calidad como son las Denominaciones de Origen (D.O.) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).



Según explica el chef Álex Hernández, "nuestra cocina nace de lo que somos y de donde venimos. Trabajamos con productos de máxima calidad porque entendemos que ahí empieza todo. Nos inspiramos en los sabores, como los de la dehesa; y en las recetas y las tradiciones que han formado parte de nuestra vida, como el cerdo ibérico. A partir de ahí, las reinterpretamos desde una mirada contemporánea, pero esforzándonos en que no pierdan nunca su esencia".



La vinculación con el territorio también se refleja en la relación que el restaurante mantiene con productores, ganaderos, agricultores y bodegueros de la región.



"Detrás de cada producto hay una historia, una familia y una forma de hacer las cosas que merece ser reconocida. Nuestra labor consiste también en dar visibilidad a ese trabajo y trasladarlo a quienes nos visitan", explica Jesús David Hernández, responsable del área de la Bodega, el espacio más informal, con una carta compuesta de productos para compartir y una experiencia más flexible.



Por su parte, José Luis Hernández, maître del Salón, que es el espacio del restaurante donde se pueden disfrutar sus menús degustación "Paseo Extremeño", destaca el impacto que este modelo genera en el entorno rural.



"Siempre hemos intentado que quien cruza nuestra puerta sienta que entra en nuestra casa y que reciba un trato cercano. Además, creemos firmemente que un proyecto gastronómico debe generar valor para su entorno. Por eso estamos especialmente orgullosos de reconocimientos como el Premio American Express al Restaurante con Esencia Sostenible, que nos han otorgado este año, porque reflejan que nuestro trabajo también tiene un impacto positivo en el pueblo y en las personas que viven aquí".



Fundado en 2017 por los tres hermanos Hernández Talaván, Versátil se ha consolidado como uno de los referentes de la gastronomía extremeña gracias a una propuesta que combina alta cocina, producto local, innovación, sostenibilidad y compromiso con el desarrollo rural.



El restaurante, que defiende con orgullo su lema "Somos de pueblo", cuenta actualmente con una estrella Michelin, un Sol Repsol y más de 2.100 valoraciones en Google con una media de 4,9 sobre 5, consolidando su posición como uno de los proyectos gastronómicos más reconocidos del ámbito rural español.



Acerca de Versátil

El Restaurante Versátil, ubicado en Zarza de Granadilla (Cáceres), es un proyecto gastronómico fundado en 2017 por los hermanos Hernández Talaván, que también ejercen como responsables del equipo culinario. El restaurante se posiciona como una propuesta de alta cocina basada en el territorio extremeño y el producto local, bajo el concepto de "Raíz Rural".



El establecimiento cuenta con Estrella Michelin y Sol Repsol, ambos renovados en 2026, además de reconocimientos como su inclusión en la Guía Macarfi y el Premio American Express al Restaurante con Esencia Sostenible, que avalan su trayectoria dentro del panorama gastronómico nacional.



La propuesta culinaria de su chef Álex Hernández, formado en Salamanca y marcado por su paso por restaurantes como Martín Berasategui 3*, combina tradición y técnica contemporánea, con una cocina inspirada en el recetario extremeño y en el producto de proximidad, incorporando influencias de la alta cocina nacional.



El restaurante estructura su oferta en dos espacios diferenciados, carta y menú gastronómico, manteniendo en ambos casos una interpretación actualizada de la cocina de territorio. Versátil se ha consolidado como uno de los proyectos de referencia de la gastronomía extremeña contemporánea.



Más información y reservas en www.versatilrural.com







Emisor: Versátil

Nombre contacto: Carlos Pizarro Castro

Descripción contacto: Punctum Comunicación/Consultor senior de comunicación

Teléfono de contacto: 651477632