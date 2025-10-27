VIEIROS apoya la suspensión de servicios de transporte de madera acordada por los transportistas de ENCE

(Información remitida por la empresa firmante)

Aprovechando la entrada en vigor, el 23 de octubre, de los nuevos límites de tonelaje para los vehículos pesados ??dedicados al transporte de madera en rollo de bosque a fábrica, ENCE trata de imponer una reducción abusiva y unilateral de las tarifas para esos servicios de transporte.

En este contexto, los transportistas gallegos y asturianos que trabajan para esta empresa han acordado en asamblea unitaria suspender temporalmente la prestación de servicios de transporte a las fábricas de Pontevedra y Navia a partir del viernes 24 de octubre a las 14:00 h, mientras esta empresa no tenga a bien negociar y acordar con ellos unas nuevas tarifas acordes con el incremento de costes derivado de la carga adicional que soportarán los vehículos.

VIEIROS apoya los acuerdos adoptados por este grupo de transportistas e insta a ENCE a abrir de inmediato una mesa de negociación que pueda gestionar un acuerdo beneficioso para todas las partes.

Santiago de Compostela, 27 de octubre de 2025.

El jueves 23 de octubre entraron en vigor los nuevos máximos autorizados en el sector del transporte, derivados de la modificación del Reglamento General de Vehículos, y que en el caso específico del transporte de madera “en rollo” desde el monte hasta la industria forestal suponen un incremento de capacidad de carga de al menos 4 toneladas, pero que en función de las características técnicas del conjunto de vehículos pueden alcanzar un incremento de hasta 12 toneladas de carga útil en conjuntos de 5 ejes y 17 toneladas en conjuntos de 6 ejes.

Aprovechando este cambio legislativo, la dirección de ENCE Energía y Celulosa, S.A., empresa líder en el sector forestal papelero del noroeste peninsular, pretende imponer unilateralmente y de forma abusiva una drástica reducción de las tarifas de los servicios de transporte de madera procedente del bosque a sus fábricas de Pontevedra y Navia a los transportistas gallegos y asturianos que venían prestando estos servicios. En este sentido, cabe destacar que la empresa convocó hace unos días a varios transportistas de cada una de las fábricas a una reunión para comunicar (en ningún caso negociar ni llegar a un acuerdo) su nuevo cuadro tarifario, pero muchos otros conocieron la intención de la fábrica de cambiar las condiciones a través de un simple correo electrónico en el que se comunicaba el nuevo cuadro tarifario que unilateralmente pretende imponer, el mismo día 23, fecha de entrada en vigor de la nueva normativa de peso. El descenso pretendido no puede calificarse de otra cosa que de abrupto, que dependiendo de los recorridos y vías oscila entre un mínimo del 5% y un máximo del 11%..

Por lo tanto, la fábrica pretende absorber todo el beneficio derivado del aumento de la capacidad de carga de los vehículos y que los transportistas asuman exclusivamente, en su cuenta de explotación, todos los costes adicionales en los que incurran al cargar sus vehículos mayores tonelajes (entre 4 y 12 toneladas para vehículos de 5 ejes y entre 4 y 17 toneladas para vehículos de 6 ejes), que entre combustible, urea, neumáticos, talleres, reducción de la vida útil del vehículo, seguros y personal asalariado superen al menos el 10% del total.

Los transportistas acuerdan la suspensión temporal de servicios e fijan as sus exigencias

Ese mismo día, 23 de octubre, se celebró una asamblea de transportistas gallegos y asturianos afectados por la situación en el municipio asturiano de El Franco, donde se adoptó por amplia mayoría el siguiente acuerdo: «Ante la imposición unilateral ejercida por ENCE sin haber iniciado un proceso de negociación previo, la asamblea de transportistas acuerda suspender los servicios de transporte de madera a las fábricas de Navia y Pontevedra a partir del viernes 24 de octubre de 2025 a las 14:00 horas, hasta que se cumplan las demandas aquí expuestas y se inicien negociaciones efectivas y de buena fe». Así pues, las demandas acordadas por la asamblea de transportistas son las siguientes:

Restablecimiento de los precios vigentes el 22/10/2025 como referencia para todos los servicios. Aplicación de dichos precios al nuevo tonelaje permitido (44 toneladas), de modo que las toneladas adicionales que ahora se puedan transportar se paguen al precio por tonelada vigente el 22/10/2025. En trayectos superiores a 200 km, aplicación inmediata de una actualización adicional del 4% sobre los precios del 22/10/2025, considerando la desactualización y los sobrecostes reales. Actualización del IPC acumulado desde 2021, con revisión anual automática.

VIEIROS apoya la decisión de suspender temporalmente la actividad y exige negociaciones

VIEIROS Unidade Galega de Transportistas, asociación que en la actualidad agrupa a unas 300 pymes y autónomos gallegos del sector, quiere manifestar públicamente lo siguiente: