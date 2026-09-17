Las visitas a queserías se ponen de moda: turismo con mucho gusto

(Información remitida por la empresa firmante)

La asociación Cantabria Quesera articula una red de visitas guiadas, talleres participativos y catas en cuevas naturales para responder a la creciente demanda de turismo agroalimentario

Santander, 17 de septiembre de 2026.-

El turismo ha dejado de medirse en kilómetros recorridos para evaluarse en la intensidad de las vivencias. Frente al modelo de consumo rápido y postal estandarizada, el visitante actual demanda entrar en contacto directo con los procesos, los paisajes y las personas que sostienen la identidad de un territorio. En este escenario, las visitas a obradores y explotaciones agroalimentarias –el denominado turismo de origen o experiencial– registran una consolidación imparable. Y es que el interés por saber más sobre los productos agroalimentarios y conocer a quienes están detrás de estos negocios es innegable y, de hecho, según el Observatorio del Turismo Rural, la mitad de quienes reservan un alojamiento en nuestros pueblos añade ya, durante su estancia, una actividad complementaria de este tipo.

En la misma línea, del Estudio de la Demanda de Turismo Gastronómico en España se desprende que más del 85% de los viajeros nacionales afirma haber realizado alguna escapada de perfil gastronómico recientemente, con una predisposición creciente a pagar más por experiencias inmersivas que conecten con la cultura local.

Visitar una quesería artesanal responde con precisión a esa demanda. Descubrir este trabajo desde dentro permite desmitificar el proceso industrial, ponerle cara al ganadero y al maestro quesero, y entender el vínculo directo entre el pasto, el animal, la fermentación y el producto final. Cantabria, por orografía y tradición ganadera, se posiciona como un escenario idóneo para este modelo donde el aprendizaje convive con la cata guiada.

La oferta en Cantabria ha evolucionado más allá de la simple venta directa a pie de granja. Los propios obradores han diseñado itinerarios que abarcan desde la pedagogía técnica hasta la inmersión etnográfica más pura.

En los Valles Pasiegos, las propuestas combinan memoria etnográfica y soberanía rural. La Jarradilla (Tezanos) rescata técnicas tradicionales a través de visitas guiadas a sus cámaras y talleres participativos donde el viajero elabora su propio queso o mantequilla artesanal, mientras que La Lleldiría (San Roque de Riomiera) apuesta por el trabajo con fermentos lácticos propios y catas gastronómicas maridadas en su espacio divulgativo. En un plano más técnico, Quesería Tasugueras (Totero) acerca los secretos del queso territorial de estilo alpino y pastas cocidas mediante visitas de marcado rigor microbiológico.

La modernización ganadera y el bienestar animal centran la experiencia de Granja Quesería Cudaña (Labarces), que acerca a familias y aficionados la convivencia entre tradición, robots de ordeño y economía circular. Hacia el occidente, la comarca lebaniega vincula la experiencia a su geografía. Quesería Río Corvera (Bejes) traslada al visitante al interior de su cueva natural de maduración para desgranar los secretos de la D.O.P. Picón Bejes-Tresviso, al tiempo que Quesería Río Deva (Camaleño) integra su obrador con un museo que documenta un siglo de tradición quesera a los pies de Picos de Europa.

El recorrido por las experiencias regionales se completa en la costa y la alta montaña. En el Valle de Soba, Quesoba (Sangas) funde el recorrido por sus cámaras con un almuerzo tradicional donde su queso de pasto y el cocido montañés comparten mesa con productos de la propia finca. Por su parte, Granja Quesería El Pendo (Escobedo de Camargo) pone el foco pedagógico en el pastoreo con vacas Jersey y ovejas para divulgar su papel medioambiental, mientras que Quesería Tresgallo (Hinojedo) culmina la explicación técnica del obrador con una cata maridada con vino blanco de producción propia.

Junto a estos itinerarios guiados, que se pueden consultar en la página específica https://cantabriaquesera.es/landing-quesera, el mapa quesero regional se completa con obradores que fundamentan su experiencia en la venta directa y el contacto directo con el elaborador. Acercarse a comprar a pie de granja permite dialogar con los propios productores, entender los ritmos de cada temporada y acceder a piezas singulares de producciones limitadas. Es el modelo que reivindican proyectos como El Carmen Lácteos, La Pasiega de Peña Pelada, Quesería Javier Campo, Quesería Siete Villas, Queso Las Garmillas, Quesos El Bardal, Quesos de Ruesga - La Estela - Peña Quebrada y Quesería Lebanes; paradas indispensables donde la compra se transforma en una conversación sobre territorio, fermentos y pastoreo sin intermediarios.

Detrás de la preservación de estas elaboraciones singulares se encuentra Cantabria Quesera, asociación nacida en 2022 de la iniciativa colectiva de elaboradores artesanales de la región. Su propósito fundacional persigue un triple objetivo: proteger el oficio quesero tradicional, articular una red de apoyo mutuo para los pequeños productores y reforzar el tejido socioeconómico del medio rural cántabro.

La entidad agrupa a proyectos que defienden la trazabilidad y la diversidad de razas y técnicas –desde elaboraciones con leche cruda hasta variedades amparadas bajo las tres figuras de calidad de la comunidad (D.O.P. Queso de Nata de Cantabria, D.O.P. Quesucos de Liébana y D.O.P. Picón Bejes-Tresviso). Su labor busca trasladar al consumidor final que cada pieza no es un alimento genérico, sino la consecuencia directa del paisaje, la ganadería familiar y la cultura de cada valle.