Viva In Vitro incorpora al Prof. Ignacio Martín-Loeches a su Medical Advisory Board - VIVA IN VITRO DIAGNOSTICS

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 5 de febrero de 2026.

Viva In Vitro Diagnostics, compañía biomédica española especializada en medicina inmunológica y en el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en el inflamasoma NLRP3, ha incorporado al Prof. Ignacio Martín-Loeches a su Medical Advisory Board (MAB) como asesor externo.

Esta incorporación se enmarca en la estrategia de Viva In Vitro de consolidar un Comité Médico Asesor de excelencia, integrado por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional, con el objetivo de reforzar el rigor científico y clínico de sus desarrollos y acelerar la traslación de la investigación biomédica a la práctica clínica real.

El Prof. Ignacio Martín-Loeches acredita una trayectoria profesional y académica de primer nivel en el ámbito de la medicina intensiva, las infecciones graves y la sepsis. Es Professor en Trinity College Dublin y Consultant in Intensive Care Medicine en St James’s Hospital, uno de los centros hospitalarios de referencia en Europa. Su perfil combina experiencia clínica, liderazgo académico y una intensa actividad investigadora, lo que lo convierte en un referente internacional en el ámbito de la sepsis y el paciente crítico.

Con este acuerdo, el Prof. Martín-Loeches prestará servicios de asesoramiento científico, médico y técnico a Viva In Vitro como miembro de su Medical Advisory Board. Entre sus funciones se incluyen, entre otras, el apoyo en la evaluación de proyectos de I+D, la optimización del diseño y ejecución de estudios clínicos y preclínicos, la revisión de protocolos y procedimientos desde una perspectiva clínica, la participación en actividades formativas y de divulgación científica, así como la contribución a la proyección internacional y reputacional de la compañía en la comunidad médica y científica.

La incorporación del Prof. Martín-Loeches se suma a la colaboración ya anunciada con el Dr. Ricard Ferrer, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Vall d’Hebron y una de las máximas autoridades internacionales en sepsis, consolidando un Medical Advisory Board de alto nivel que refleja la ambición científica, clínica e internacional de Viva In Vitro.

“Contar con perfiles como el del Prof. Ignacio Martín-Loeches y el Dr. Ricard Ferrer en nuestro Medical Advisory Board es una muestra clara del nivel de exigencia y del enfoque clínico con el que estamos desarrollando nuestra tecnología”, señala Toni Vilaplana, director general de Viva In Vitro. “Su experiencia es clave para asegurar que nuestras soluciones diagnósticas responden a las necesidades reales de los profesionales sanitarios y de los pacientes, y para avanzar con solidez en los procesos de validación clínica”.

La colaboración se alinea con el desarrollo de VIVA-ELISA®, una tecnología pionera basada en la activación funcional del inflamasoma NLRP3, diseñada para mejorar la prognosis, la estratificación inmunológica y la toma de decisiones médicas en pacientes con sepsis. Además, también permitiará abordar avances en áreas terapéuticas como las neurodegenerativas, cáncer, respiratorias, envejecimiento, cardiopatías, renales y otras enfermedades inflamatorias complejas.

Viva In Vitro es una de las 40 compañías seleccionadas por el programa EIC Transition (Horizon Europe), que le ha concedido 2,5 millones de euros de financiación no dilutiva para el desarrollo de esta tecnología.

Con este refuerzo de su Medical Advisory Board, Viva In Vitro consolida su posicionamiento como biotecnológica de referencia en medicina inmunológica, con una clara vocación de impacto clínico, rigor científico e integración en los principales ecosistemas hospitalarios y de investigación a nivel europeo.