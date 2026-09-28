Vodafone, Silbon, Sabor a España y Velites analizan junto a Dobuss Group el futuro del ecommerce en Córdoba

Cartel de Ecommerce Day! 2026. - Dobuss Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre de 2026.-

Shopify y Dobuss Group impulsan la jornada Ecommerce Day! sobre comercio electrónico, con un programa centrado en la IA, la multicanalidad y los nuevos modelos de búsqueda y compra. Connectif, Holded, We are tech (WAT), Seranking, Sequra, Doofinder e Idealo patrocinan el evento

Córdoba se convertirá el próximo 30 de septiembre en punto de encuentro para profesionales, marcas y compañías tecnológicas de comercio electrónico con la celebración de Ecommerce Day 2026, una jornada organizada por Shopify y Dobuss Group que reunirá a más de un centenar de profesionales del ecommerce y el marketing digital.



La cita, que comenzará a las 16.30 horas en la sede de Dobuss Group, contará con más de 15 especialistas y responsables de compañías como Shopify, Vodafone España, Silbon, Sabor a España, Velites, Dobuss, Eme Mobiliario, Connectif, Holded, We are tech (WAT), SE Ranking, SeQura, Doofinder, Zentrik, Bring Connections y Hubler, entre otras.



La jornada persigue analizar cómo están afrontando las empresas algunos de los principales retos que plantea actualmente el comercio electrónico, desde la incorporación de la inteligencia artificial hasta la venta multicanal, la conversión, la gestión tecnológica o el cambio en la forma en la que los consumidores descubren productos y marcas.



Casos reales y grandes retos

El programa comenzará con una ponencia de Blas Segarra, lead, commercial, partnerships Spain & Portugal de Shopify, quien analizará la evolución de la plataforma y las tendencias que están transformando la forma de comprar y vender online.



También participarán el director de Marketing y Digital de Silbon, Francisco Valiente; el director de Organización y Tecnologías de la Información de Sabor a España, Carlos Rodríguez, y el director de ecommerce de Velites, Francisco Rodríguez. Estos expertos trasladarán al debate la experiencia de marcas que afrontan en su día a día retos como la expansión de canales, la integración entre ecommerce y negocio físico, la conversión o la evolución de los hábitos de compra.



Entre los casos prácticos destaca la experiencia de Eme Mobiliario, que explicará junto a Dobuss Group y Hexer su proceso de migración de WooCommerce a Shopify, con la particularidad de integrar en una misma plataforma sus negocios B2B y B2C.



La inteligencia artificial tendrá un peso destacado en la segunda parte de la jornada. Connectif analizará las posibilidades de la denominada IA agéntica, mientras que Doofinder abordará cómo utilizar las búsquedas que realizan los usuarios dentro de una tienda online para tomar decisiones sobre catálogo, stock o merchandising.



¿Cómo conseguir que la IA encuentre y recomiende una marca?

Ecommerce Day cerrará su programa de contenidos con uno de los debates que mayor interés está generando actualmente en el sector: la transformación de las búsquedas online y el paso del SEO al denominado GEO.



La mesa reunirá a profesionales de SE Ranking, Doofinder, Silbon, Vodafone España y Dobuss Group para analizar cómo cambia la visibilidad de las marcas cuando los consumidores utilizan herramientas como ChatGPT, Gemini o Perplexity para buscar información, comparar alternativas o descubrir productos.



Un punto de encuentro para el ecosistema digital

Además del programa de contenidos, Ecommerce Day contará con espacios de networking, coffee break y stands especializados, con el objetivo de favorecer el contacto entre marcas, profesionales y proveedores tecnológicos.



El evento cuenta con Shopify como principal impulsor junto a Dobuss Group -partner de la plataforma- y con el apoyo de Connectif, Holded, WAT – We Are Tech, SE Ranking, SeQura, Doofinder, IDEALO y Hubler.



El aforo para asistir a Ecommerce Day! Córdoba está completo, pero las personas interesadas podrán seguir el evento vía streaming desde la web ecommerce-day.es.







Contacto

Nombre contacto: Joaquín Fernández González

Descripción contacto: Dobuss Group

Teléfono de contacto: 673958513



