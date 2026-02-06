Las votaciones de Mejor Servicio del Año 2026 finalizan el 20 de febrero - Comercio del Año
Barcelona, 6 de febrero de 2026.- Entra en su recta final la edición 2026 de Mejor Servicio del Año, el distintivo en el que los consumidores eligen, mediante voto directo, a los comercios y ecommerce de servicios mejor valorados. El periodo de votación, abierto desde el 4 de noviembre, se cerrará el 20 de febrero de 2026. El certamen se ha consolidado como un reconocimiento basado exclusivamente en la opinión del consumidor, sin jurados ni valoraciones externas. Un formato transparente que refuerza la confianza y permite identificar, categoría a categoría, a las marcas que destacan por su atención, experiencia y servicio al cliente. Además, participar tiene premio: todas las personas que voten entrarán automáticamente en el sorteo de grandes premios, entre los que se incluyen un viaje a Roma para dos personas, una TV LED 55”, altavoces Bluetooth, tarjetas regalo y cupones “Rasca de la Once – Mega Millonario”, con posibilidad de ganar hasta 1.000.000 €. Este distintivo forma parte del ecosistema de reconocimientos impulsados por Comercio del Año, referente en Europa en la medición de la experiencia y satisfacción del consumidor en el punto de venta y en el entorno digital.
Categorías participantes
FÍSICO
- Agencias Inmobiliarias
- Agencias de Viajes
- Autoescuelas y Centros de Conducción
- Centros de Depilación
- Clínicas Dentales
- Clínicas Veterinarias
- Clínicas de Medicina Estética
- Clínicas de Psicología y Coaching
- Estaciones de Servicio
- Gimnasios Fitness
- Lavado de Coches
- Lavandería Autoservicio
- Reparación Lunas de Automóvil
- Reparación y Mantenimiento del Automóvil
- Servicios Asistenciales a Domicilio
- Servicios de Limpieza del Hogar
- Tintorerías y Lavanderías Exprés
ONLINE
- Academias Cursos de Formación Online
- Agencias de Viajes Online
- Alarmas
- App Comida y Compra a Domicilio
- App Reserva de Hoteles y Viajes
- Aseguradoras Online
- Banca Online
- Carsharing y Motosharing
- Compraventa Coches Online
- Energía Renovable
- Entidades Financieras de Crédito Online
- Mensajería y Paquetería
- Portales Inmobiliarios
- Portales de Reseñas de Restaurantes
- Proveedores Acceso a Internet
- Rent a Car Online
Cómo votar
Las votaciones están abiertas a cualquier persona mayor de 18 años a través del enlace oficial: bit.ly/3Leoar0
Contacto de prensa
Comercio del Año – Mejor Servicio del Año: Maribel Torres
Correo: hola@mejorcomercio.es
Web: comeriodelaño.es
Contacto
Emisor: Comercio del Año
Contacto: Comercio del Año
Email de contacto: hola@mejorcomercio.es