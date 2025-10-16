Wayra invierte en LuxQuanta para liderar el futuro de las comunicaciones seguras en la era cuántica

(Información remitida por la empresa firmante)

LuxQuanta desarrolla soluciones de ciberseguridad cuántica para proteger las comunicaciones ante amenazas actuales y futuras, incluidas las de ordenadores cuánticos

Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, invierte en LuxQuanta, la deeptech especializada en ciberseguridad cuántica, como parte de una ronda de inversión de 8 millones de euros donde también se han unido otros inversores como Big Sur Ventures, A&G, GMV, el European Innovation Council (EIC), Corning y GTD. Con este paso, Wayra refuerza la confianza del ecosistema en el potencial de la tecnología de Distribución Cuántica de Clave (QKD) y en el papel de LuxQuanta como líder europeo en ciberseguridad cuántica.



LuxQuanta nació en 2021 tras más de tres años de investigación en el laboratorio del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO). Sus fundadores –Sebastián Etcheverry, Saeed Ghasemi y Valerio Pruneri– incubaron una tecnología altamente especializada que, apenas dos años después de la fundación de la empresa y con la ayuda de su CEO, Vanesa Díaz, se convirtió en un producto comercial con potencial de despliegue global: la Distribución Cuántica de Clave de Variable Continua (CV-QKD), una solución para proteger redes de comunicación ante los riesgos que presenta la computación cuántica.



Desde entonces, la compañía ha lanzado dos generaciones de su producto insignia, NOVA LQ, y ha consolidado su presencia en más de diez países europeos. Además, ha desplegado sistemas para sectores estratégicos como gobiernos, telcos, centros de datos y banca. Telefónica ha sido un socio estratégico desde el inicio, colaborando en proyectos de innovación conjunta y apostando por la tecnología de LuxQuanta para impulsar redes seguras a nivel global.



Esta nueva ronda de inversión tiene como objetivo escalar la producción, potenciar la I+D en fotónica integrada, reforzar los equipos técnico y comercial, y avanzar en la expansión internacional. La fotónica integrada, actualmente en desarrollo por el equipo de I+D de LuxQuanta, es una tecnología clave para permitir el despliegue masivo y reducir costes, lo que facilitará que sus soluciones lleguen a más sectores y geografías.



"Durante más de una década, Telefónica ha sido pionera en las comunicaciones cuánticas, y su asociación con LuxQuanta está impulsando la transformación del sector", afirma Paloma Castellano, directora general de Wayra España, "Esta financiación acelera el despliegue de soluciones CV-QKD, lo que mejora la seguridad de sus clientes y refuerza la soberanía tecnológica de Europa", añade.



"Esta ronda es una validación contundente de su visión: proteger las comunicaciones globales en la era cuántica", señala Vanesa Diaz, CEO de LuxQuanta. "Gracias a este respaldo se puede escalar su operación, reforzar su tecnología y ampliar su presencia internacional. El viaje hacia redes seguras cuánticamente comienza ahora, y quiere hacerlo accesible y fiable para organizaciones de todo el mundo", continúa.



Con esta nueva etapa, LuxQuanta consolida su transición de startup a scale-up tecnológica, lista para liderar el despliegue masivo de infraestructuras de ciberseguridad cuántica en todo el mundo.

