WCA impulsa la carrera de los expertos en cumplimiento con su Certificación Profesional Internacional

Madrid, 3 de octubre de 2025 — World Compliance Association (WCA) ha presentado su Certificación Profesional de Compliance Officer, una acreditación internacional que consolida la carrera de los profesionales especializados en cumplimiento normativo. La certificación combina un enfoque internacional, alineado con los principales estándares globales en compliance, ética y gestión de riesgos, con la adaptación a la normativa local de cada jurisdicción. Esto permite a los profesionales certificados acreditar competencias globales y un dominio práctico del marco regulatorio en el que operan.

Convocatorias abiertas en 2025 y 2026



El proceso de certificación se organiza en convocatorias periódicas, con fechas ya definidas. La primera convocatoria tendrá lugar del 29 de septiembre al 2 de diciembre de 2025, con la posibilidad de realizar el examen online el 25 de noviembre o el 2 de diciembre.

Durante cada convocatoria, los candidatos realizan la inscripción online, presentan la documentación requerida para acreditar su experiencia o formación y acceden a un manual de estudio exclusivo, que les permite preparar la evaluación con garantías.

La prueba consiste en un examen a través de la plataforma exclusiva de la WCA con 100 preguntas , con dos intentos gratuitos, y quienes superen la evaluación obtendrán el Certificado Oficial de Compliance Officer WCA, con vigencia de tres años, así como el derecho de uso del Sello Profesional WCA, reconocido internacionalmente.

Beneficios para profesionales y organizaciones

Obtener la certificación profesional de la WCA ofrece un reconocimiento internacional que aporta prestigio y credibilidad frente a empleadores, clientes y colegas, al tiempo que mejora la empleabilidad y permite diferenciarse en procesos de selección y promoción. Además, los profesionales certificados acceden a una comunidad global de especialistas en compliance, lo que facilita el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la participación en actividades de formación continua.

La certificación también permite el uso del Sello Profesional WCA, un distintivo que refuerza la reputación profesional y visibilidad, y fomenta la actualización constante de conocimientos mediante cursos, talleres y webinars, garantizando que los profesionales se mantengan al día en un entorno normativo y tecnológico en constante evolución y consolidar su trayectoria y acceder a oportunidades laborales de mayor responsabilidad en un sector cada vez más competitivo.

Compromiso con la ética y la excelencia

Con este lanzamiento, la WCA refuerza su compromiso con la profesionalización del sector del compliance y la promoción de una cultura corporativa basada en la ética, la integridad y la transparencia. La certificación ofrece a los profesionales herramientas para destacar en un mercado global y contribuir al fortalecimiento de sistemas de cumplimiento sólidos y eficaces.

Para más información, visite la web www.worldcomplianceassociation.com o escribir a info@worldcomplianceassociation.com

Sobre la World Compliance Association

La World Compliance Association es una organización internacional sin ánimo de lucro, compuesta por profesionales y entidades del ámbito del cumplimiento normativo, la prevención del blanqueo de capitales, la ética empresarial y la integridad institucional. Su objetivo es fomentar una cultura de cumplimiento y buenas prácticas tanto en el sector público como privado.

Para más información

Jaime Domínguez

Responsable de Comunicación

comunicacion@worldcomplianceassociation....