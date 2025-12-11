Windows to Infinity prepara su presentación mundial en París tras cuatro años de creación ininterrumpida - Windows to Infinity – Ramón Colomer

Madrid, 11 de diciembre de 2025.-

El universo artístico e inmersivo Windows to Infinity, desarrollado en Tarragona desde 2021, dará su salto internacional el próximo mes en París, donde será presentado por primera vez ante instituciones culturales, promotores y programadores de exposiciones.

Windows to Infinity nació hace cuatro años como un proyecto de exploración artística que buscaba reinterpretar la emoción, la belleza y la narrativa visual. Con el tiempo, esta idea inicial evolucionó hasta convertirse en un universo completo, compuesto por mundos propios, visiones monumentales, personajes simbólicos y experiencias que combinan arte, escultura y tecnología inmersiva.

La presentación en París marcará el primer contacto oficial del proyecto con el circuito internacional de museos y centros culturales. El objetivo del encuentro será presentar los formatos expositivos que podrán instalarse en diferentes espacios culturales, además de explicar la estructura conceptual del universo.

Según su creador, Ramón Colomer, esta presentación supone el inicio de una nueva fase:

“Windows to Infinity ha sido nuestro trabajo más ambicioso hasta ahora. Cuatro años de creación continua, cientos de pruebas y un esfuerzo colectivo enorme. París no es el final del proceso: es el principio del camino internacional”.

El proyecto ya cuenta con catálogos oficiales, material gráfico ampliado y un vídeo de presentación que muestra los primeros trazos del universo y que formará parte de la exposición itinerante.

Con esta presentación internacional en París, Windows to Infinity inicia un recorrido que aspira a llevar su propuesta artística a ciudades de Europa, América y Oriente Medio.

