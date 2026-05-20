Worldline lleva desde mayo Bizum al comercio físico en toda España

Bizum en comercio físico - Worldline

(Información remitida por la empresa firmante)

Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en servicios de pago, anuncia la integración de BizumPay en su plataforma omnicanal, permitiendo a los comercios españoles aceptar también pagos con Bizum en puntos de venta físicos a partir de mayo de 2026

Madrid, 20 de mayo de 2026.- Este lanzamiento llega en un momento clave para el retail español, donde los consumidores demandan cada vez más experiencias de pago fluidas entre canales, y donde el rendimiento del checkout se ha convertido en un factor directo de conversión y fidelización.



Ampliamente adoptado ya en el comercio electrónico en España, Bizum se ha consolidado como uno de los métodos de pago digitales preferidos por los consumidores gracias a su simplicidad, rapidez y familiaridad. Con la llegada de BizumPay a los puntos de venta físicos en mayo, los comercios tendrán ahora la oportunidad de extender esa misma experiencia de confianza también al entorno de tienda física.



Para los retailers, esto supone mucho más que incorporar un nuevo método de pago. Se trata de reducir la fricción en el proceso de compra y permitir a los consumidores pagar con los métodos que ya utilizan en su día a día.



Según datos de Worldline, los métodos de pago locales preferidos por los consumidores pueden alcanzar tasas de éxito superiores al 97 %, reduciendo significativamente el abandono en el checkout y mejorando la conversión, especialmente en entornos retail de alta frecuencia donde la rapidez y la comodidad son esenciales.



"En Worldline vemos cómo los pagos se están convirtiendo en una parte estratégica de la experiencia de cliente", afirma Jaume Llinás, Head of Retail Iberia en Worldline. "Los consumidores ya no diferencian entre el comercio online y el físico: esperan la misma simplicidad en cualquier canal. Llevar Bizum a los pagos en tienda ayuda a los comercios a cerrar esa brecha omnicanal".



A través de su plataforma omnicanal, Worldline permite a los comercios unificar métodos de pago locales e internacionales en entornos de e-commerce, retail físico y self-service dentro de una única infraestructura. La integración de BizumPay complementa el soporte existente para tarjetas, wallets y métodos de pago alternativos, ayudando a los comercios a simplificar operaciones mientras se adaptan a la evolución del comportamiento del consumidor.



Este lanzamiento refleja además la evolución del ecosistema europeo de pagos, donde las soluciones de pago locales, los pagos instantáneos y las carteras digitales convergen progresivamente hacia experiencias más conectadas e interoperables.



Al permitir la aceptación de Bizum tanto online como en tienda física, Worldline refuerza su posición como socio estratégico para los comercios que buscan modernizar su infraestructura de pagos, así como su compromiso con el impulso de la soberanía europea de pagos mediante una plataforma unificada y segura que integra métodos de pago locales e internacionales para comercios y consumidores en toda Europa.

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