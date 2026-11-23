NPImagenXChargeC7480kW - XCharge

(Información remitida por la empresa firmante)

Mostrará los modelos C7 de 480 kW y C7 Slim de 240 kW, diseñados para un rendimiento fiable, una gestión eficiente de la energía y opciones flexibles de implantación

Madrid, 23 de noviembre de 2026.- Ampliar la infraestructura de recarga es sólo una parte del reto que plantea la movilidad eléctrica. La otra consiste en garantizar que cada estación ofrezca un rendimiento fiable, sea fácil de gestionar y mantener y genere valor para los operadores.



XCharge, compañía especializada en soluciones integradas de carga para vehículos eléctricos y energía, participará del 24 al 26 de noviembre en el evento GENERA que se celebrará en IFEMA Madrid, donde presentará sus soluciones de recarga ultrarrápida C7 y C7 Slim. Con potencias de hasta 480 kW y 240 kW, respectivamente, los dos modelos responden a diferentes necesidades, desde puntos de recarga de alta demanda hasta emplazamientos con espacio limitado.



Con una red de recarga de acceso público en España que ya cuenta con cerca de 54.000 puntos operativos según AEDIVE, la propuesta de XCharge se centra en facilitar el despliegue mediante equipos que combinan alta potencia, eficiencia operativa y adaptabilidad a las necesidades de operadores y usuarios. Para los operadores que están valorando una inversión en infraestructura de recarga, estos factores son fundamentales a la hora de evaluar la disponibilidad del servicio, los requisitos de mantenimiento y el potencial de ingresos.



"A medida que la red de recarga sigue expandiéndose en España, los operadores miran más allá de la mera potencia de recarga. La fiabilidad, la facilidad de mantenimiento y los costes operativos a largo plazo cobran cada vez más importancia. Estas son las áreas en las que seguimos centrando nuestros esfuerzos de desarrollo de productos", afirma Javier Lázaro, Director de Ventas de XCharge Europe.



Distribución inteligente de la energía y mantenimiento simplificado

La plataforma C7 está diseñada para entornos donde la infraestructura debe satisfacer una elevada demanda, como estaciones de recarga públicas, instalaciones para flotas y aparcamientos de centros comerciales. Combina una elevada potencia de salida con un diseño compacto, dos tomas de recarga y un sistema que distribuye la energía en función de la demanda en tiempo real.



Para lograrlo, incorpora doce módulos independientes de 40 kW, permitiendo alcanzar hasta 480 kW de potencia. Esta arquitectura modular proporciona flexibilidad operativa y simplifica el mantenimiento, ya que cada módulo puede repararse o sustituirse de forma independiente. Para el operador, se traduce en un equipo diseñado para simplificar las intervenciones técnicas y adaptarse a un uso a largo plazo.



Eficiencia energética y control térmico para un rendimiento constante

A altos niveles de potencia, la eficiencia de conversión y la gestión del calor están estrechamente relacionadas. Los módulos de potencia C7 de XCharge alcanzan una eficiencia de hasta el 97%, reduciendo las pérdidas por conversión y el calor generado durante el funcionamiento, un factor especialmente importante en instalaciones de alta potencia.



El sistema también incorpora una gestión térmica adaptativa, que ajusta la velocidad de los ventiladores en función de la temperatura de los módulos, las condiciones ambientales y el nivel de carga. Esto permite que el sistema de refrigeración se adapte a las condiciones reales de funcionamiento, manteniendo temperaturas estables y reduciendo el estrés térmico en los componentes.



C7 Slim: recarga ultrarrápida para ubicaciones con espacio limitado

Para ubicaciones en las que el espacio de instalación es limitado, la estación C7 Slim ofrece hasta 240 kW con asignación dinámica de potencia para dos vehículos y ocupando tan solo 0,37 m. Su diseño compacto se adapta a restricciones específicas de distribución sin renunciar a las capacidades de recarga ultrarrápida. La solución también incorpora una interfaz de usuario accesible y admite pagos con tarjeta, ayudando a los operadores a ofrecer una experiencia de recarga cómoda en diferentes entornos de implantación.



Recarga pública y electrificación de flotas

En Oviedo, se han instalado cargadores de la plataforma C7 como parte de un proyecto desarrollado con TotalEnergies, ALSA y TUA para apoyar la electrificación de los autobuses urbanos. En Alemania y Austria, EnBW (el operador de la mayor red de carga rápida de Alemania) y SMATRICS EnBW ya han instalado el C7 en tres ubicaciones clave y tienen previsto ampliar su despliegue.



Como concluye Lázaro, "una red de recarga debe ser sencilla para el usuario y fácil de gestionar para el operador. Para ello, es necesario integrar la fiabilidad, la interoperabilidad y el diagnóstico remoto desde la fase de diseño. En GENERA, queremos mostrar cómo estas capacidades respaldan las operaciones diarias y ayudan a los operadores a construir una infraestructura capaz de crecer al ritmo de la demanda".

Contacto

Nombre contacto: Nina Janmaat

Descripción contacto: TEAM LEWIS

Teléfono de contacto: 91 926 62 82



