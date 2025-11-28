Young Promotion consolida su expansión operativa en más de 20 aeropuertos internacionales

Young Promotion consolida su expansión operativa - Young Promotion

Madrid, 28 de noviembre de 2025.-

Young Promotion, empresa especializada en activación presencial de marcas en entornos aeroportuarios, refuerza su presencia internacional alcanzando operaciones en más de 20 aeropuertos europeos. Esta ampliación supone un nuevo hito en la estrategia de crecimiento de la compañía, que desde los últimos años ha consolidado su actividad en los principales hubs de tráfico de viajeros

La expansión responde a la demanda creciente de marcas que buscan conectar con viajeros internacionales de alto valor en espacios donde la decisión de compra se encuentra influida por factores como el tiempo de espera, la predisposición a descubrir nuevos productos y la experiencia de viaje. La presencia de Young Promotion en estos aeropuertos permite colaborar con compañías de diversos sectores como cosmética, bebidas premium, tecnología, moda y bienes de lujo, facilitando acciones presenciales adaptadas al perfil de cada mercado.



Además de la ampliación territorial, la empresa ha reforzado su metodología operativa para adecuarse a las normativas y protocolos de cada aeropuerto. Esto incluye procesos de selección y formación adaptados a los estándares locales, así como coordinación directa con autoridades aeroportuarias y operadores de travel retail. La compañía mantiene un modelo de integración progresiva, analizando la viabilidad de cada localización y ajustando los recursos necesarios para garantizar la continuidad de las campañas en entornos de alto tránsito.



La diversidad de aeropuertos operados permite a Young Promotion trabajar con perfiles de consumidor muy distintos, desde viajeros de negocios hasta turismo internacional, lo que facilita a las marcas la posibilidad de segmentar sus activaciones según rutas, estacionalidad y tipo de pasajero. La empresa prevé continuar su crecimiento en nuevos aeropuertos europeos durante los próximos años, tras detectar oportunidades en hubs emergentes y en infraestructuras que están ampliando su capacidad.



Con esta expansión, Young Promotion refuerza su posición como actor relevante dentro del sector de promociones presenciales en travel retail, y mantiene su enfoque en el desarrollo de campañas adaptadas a los estándares internacionales y a la evolución del tráfico aeroportuario. La compañía continuará trabajando en la optimización de procesos, la coordinación con stakeholders aeroportuarios y la ampliación de su red de profesionales a nivel global.







